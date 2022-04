Z tymi chorobami pilnie do szpitala. Nowa lista Ministerstwa Zdrowia

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia, w którym wskazano choroby powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji

Rozporządzenie uwzględnia zmianę sytuacji epidemiologicznej w kraju związaną ze zmniejszeniem się liczby zakażeń koronawirusem

Wykaz zawiera prawie 20 chorób, które wymagają bezwzględnego skierowania chorego do lekarza

Przepisy weszły w życie pod koniec marca. Co ważne, osoba skierowana na tej podstawie do szpitala, nie może go samodzielnie opuścić

Z tymi chorobami kategorycznie do szpitala. MZ opublikowało wykaz

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

- Uwzględniając poprawę stanu epidemiologicznego skutkującą zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem oraz jego agresywność, co przyczyniło się również do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych za zasadne uznaje się odstąpienie od rozwiązań szczególnych, dedykowanych wyłącznie procedurom postępowania odnoszącą się do zachorowań na COVID-19, i stosowanie w tych przypadkach ogólnych zasad - uzasadniono w projekcie rozporządzenia.

W związku z tym w dokumencie wymieniono wszystkie choroby, które wymagają obowiązkowej hospitalizacji chorego. Rozporządzenie weszło w życie 28 marca.

Z tymi chorobami kategorycznie do szpitala. Nowy wykaz ministra zdrowia:

osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie;

w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie; osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na:

błonicę,

cholerę,

dur brzuszny,

dury rzekome A, B, C,

dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera),

dżumę,

Ebolę (EVD),

wysoce zjadliwą grypę ptaków u ludzi (HPAI), w szczególności spowodowaną szczepami H7 i H5,

ospę prawdziwą,

ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo,

tularemię,

wąglik,

wściekliznę,

wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę,

zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności: bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS), zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.

W rozporządzeniu podkreślono, że lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji danej osoby:

kieruje osobę, o której mowa w § 2, do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten szpital o tym fakcie;

niezwłocznie przekazuje informację o skierowaniu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu

zleca transport sanitarny do wskazanego szpitala w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać lub którego stan zdrowia to uzasadnia

W przepisach zaznaczono, że "w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi hospitalizacji ordynator oddziału, lekarz kierujący oddziałem albo osoba upoważniona odpowiednio przez tego ordynatora albo lekarza informuje o tym niezwłocznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego".

Kwarantanna i izolacja nie znikają wraz z końcem pandemii

Ponadto w rozporządzeniu zapisano, że obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego powstaje w przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych je wywołujących:

cholerę;

dżumę płucną;

zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);

bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS);

Ebolę (EVD);

ospę prawdziwą;

wirusowe gorączki krwotoczne.

Okresy obowiązkowej kwarantanny wynoszą:

5 dni – w przypadku cholery,

6 dni – w przypadku dżumy płucnej,

10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),

14 dni – w przypadku bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS),

21 dni – w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych

– licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.









