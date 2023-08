Z rehabilitacji pocovidowej nie skorzystała połowa pacjentów. NIK apeluje o wznowienie świadczeń

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia program rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

Na jego finansowanie przeznaczono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ok. 134 mln zł

- Pacjenci, którzy otrzymali świadczenia w skontrolowanych ośrodkach czekali na nie od ponad miesiąca do nawet ponad pół roku - wylicza NIK

W wyniku niespodziewanego zakończenia programy zrealizowano jedynie ok. 44 proc. wydanych skierowań

- Kontrola pokazuje jasno, że kompleksowa rehabilitacja pocovidowa jest wciąż potrzebna, dlatego Najwyższa Izba Kontroli złożyła wniosek do NFZ o ponowne uruchomienie świadczeń dla tzw. ozdrowieńców - pisze NIK

Rehabilitacja pocovidowa. NIK zbadało program Ministerstwa Zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli wylicza, iż do końca 2023 roku liczba tzw. ozdrowieńców wyniosła w Polsce ponad 5,3 mln. W 2021 r. przynajmniej jedna trzecia tych, którzy przeszli chorobę wywołaną koronawirusem miała związane z nią powikłania: trudności z oddychaniem, uszkodzenie mięśnia sercowego, czy zakrzepy zagrażające życiu.

Lekarze zaobserwowali niemal 50 rodzajów powikłań, część pacjentów przechodziła je ciężej niż samą chorobę, zdarzały się również przypadki poważnych powikłań u osób, które samo zakażenie przeszły łagodnie.

Izba przypomina, iż pierwszy program pilotażowy, obejmujący rehabilitację pocovidową, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło we wrześniu 2020 r.

Od kwietnia 2001 r., z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie można było korzystać z rehabilitacji finansowanej przez NFZ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Uruchomiono wówczas dwa programy:

rehabilitacji pocovidowej , którego celem była poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów,

, którego celem była poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów, fizjoterapii pocovidowej, którego celem było wspomaganie pełnego powrotu pacjentów do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) - poprawa tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID- 19, edukacja "ozdrowieńców" w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami pocovidowymi.

Źródło: AOTMiT

"Zrealizowano w sumie ok. 44 proc. wydanych skierowań"

NIK wskazuje, że objęte kontrolą odziały wojewódzkie NFZ w latach 2021-2022 przeznaczyły na sfinansowanie świadczeń w ramach tych programów w sumie ok. 55,3 mln zł. Skorzystało z nich niemal 15,5 tys. tzw. ozdrowieńców.

Pacjenci, którzy otrzymali świadczenia w skontrolowanych ośrodkach czekali na nie od ponad miesiąca (od daty wystawienia skierowania) do nawet ponad pół roku.

Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że do 30 czerwca 2022 r. w całym kraju w systemie (P1) wystawiono 27 673 e-skierowania na rehabilitację pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 (także w ramach programu pilotażowego). Niemal 70 proc. z nich dotyczyło zabiegów w trybie stacjonarnym (ponad 12,2 tys. w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i ok. 7 tys. w szpitalach), a ok. 30 proc. w trybie ambulatoryjnym (ok. 8,4 tys.).

W raporcie NIK podkreśla, że w marcu 2022 r. nie czekając na wyniki wciąż trwającego programu pilotażowego, Ministerstwo Zdrowia niespodziewanie zakończyło programy rehabilitacji pocovidowej, dając świadczeniodawcom niecałe trzy miesiące na zrealizowanie wystawionych skierowań.

- Z tego powodu część pacjentów nie mogła już skorzystać z przepisanych zabiegów, co więcej w szpitalach pozostawało w tym czasie jeszcze ponad 4 tys. chorych - tłumaczy NIK.

Wylicza, że do zakończenia ministerialnych programów zrealizowano w sumie ok. 44 proc. wydanych skierowań. Najmniej w przypadku rehabilitacji w uzdrowiskach - ok. 40 proc.

"Rehabilitacja nie była powszechna i równomierna"

NIK wskazuje, iż "problemem był również dostęp do leczenia, a rehabilitacja nie była powszechna i równomierna".

W wyniku kontroli stwierdzono przypadki, w których świadczeniodawcy spełniali wszystkie wymogi formalne, ale nie zostali zakwalifikowani do programu, albo zostali zakwalifikowani, mimo że nie spełniali wymogów.

Oddziały wojewódzkie NFZ nie sprawdzały bowiem, czy złożone pisemnie oświadczenia dotyczące organizacji udzielania świadczeń, zatrudnionego personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną pokrywają się z rzeczywistymi możliwościami szpitali, przychodni i sanatoriów.

- Kontrola przeprowadzona przez NIK pokazała także, że w latach 2021-2022 ani Departament Kontroli NFZ, ani żaden z pięciu badanych oddziałów Funduszu nie prowadziły kontroli dotyczących udzielania świadczeń rehabilitacji pocovidowej - tłumaczy Izba.

Wniosek NIK o rehabilitację dla ozdrowieńców po COVID-19

- Wyniki kontroli pokazują jasno, że kompleksowa rehabilitacja pocovidowa jest wciąż potrzebna, dlatego Najwyższa Izba Kontroli złożyła wniosek do NFZ o ponowne uruchomienie świadczeń dla tzw. ozdrowieńców, które będą obejmowały równocześnie leczenie zaburzeń pulmonologicznych, kardiologicznych, neurologicznych oraz narządu ruchu - podkreśla NIK.

W związku z wynikami kontroli, Izba skierowała wnioski do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

o przeprowadzenie weryfikacji naliczania i wypłacania środków wydatkowanych na świadczenia udzielone w ramach programów, w szczególności pod kątem poprawności wykazywania przez świadczeniodawców liczby udzielonych świadczeń;

o rozważenie wprowadzenia nowego produktu rozliczeniowego lub nawet zakresu świadczeń w ramach rodzaju rehabilitacja lecznicza, dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, w celu umożliwienia im uzyskania kompleksowej rehabilitacji, uwzględniającej zarówno leczenie związane z zaburzeniami pulmonologicznymi, kardiologicznymi, neurologicznymi i objawami ze strony narządu ruchu – z wykorzystaniem doświadczeń i oceny realizacji programu pilotażowego.

