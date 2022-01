Wojewoda szuka lekarzy do pracy w szpitalach covidowych. "W pierwszej kolejności ochotników"

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, OIL • 20 stycznia 2022 09:45

Wojewoda mazowiecki apeluje do lekarzy o podjęcie pracy w szpitalach covidowych. Pismo w tej sprawie Konstanty Radziwiłł skierował do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska staramy się kierować do pracy w pierwszej kolejności ochotników – napisał.