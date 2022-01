Weryfikacja covidowa w Sejmie. Poseł Latos: wierzę, że ustawa covidowa będzie uchwalona

Poseł Tomasz Latos na antenie Polskiego Radia podkreślił, że ma nadzieję na to, że ustawa covidowa przejdzie pozytywnie przez głosowanie w Sejmie

Jego zdaniem wprowadzenie ustawy o weryfikacji szczepień pozwoli na uniemożliwienie dalszej transmisji wirusa

Przewodniczący Komisji Zdrowia dodał także, że w obecnej sytuacji pandemicznej należy szczególną uwagę skupić na pierwszych dniach zakażenia koronawirusem

Ustawa covidowa ma szansę na wprowadzenie?

Gościem Polskiego Radia w poniedziałek 24 stycznia był poseł PiS i przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos. W pierwszej kolejności był pytany o toczącą się sprawę z ustawą covidową, która umożliwi weryfikację szczepień. Poseł przekazał, że jest dobrej myśli.

- Wierzę, że ustawa covidowa będzie procedowana i uchwalona. Stwarza ona możliwość darmowego testowania, a państwo będzie za to płaciło. Dzięki temu również osoby zaszczepio-ne będą mogły się zweryfikować, by uniemożliwić dalszą transmisję wirusa - podkreślił.

Z kolei na pytanie o to, czy opozycja także poprze ten projekt, odpowiedział:

- W sprawie ustawy covidowej nie będzie dyscypliny klubowej. Opozycja zapewniała, że ustawę poprze i oby tak było.

Nadmiarowe zgony a pandemia COVID-19

W dalszej części rozmowy została poruszona także kwestia związana z notowanymi w ostatnim czasie nadmiarowymi zgonami w Polsce. Zdaniem posła Latosa, w pierwszej kolejności "należy przeprowadzić gruntowną analizę wszystkich czynników".

- Sprowadzając sprawę do samego covidu, na pewno elementem jest to, że przed pandemią mieliśmy średnio o kilka lat krótsze życie w porównaniu do innych krajów Europy Zachodniej - wskazał rozmówca.

Następnie przekazał, co w dobie pandemii należy uczynić, by uchronić się przed większymi liczbami zgonów.