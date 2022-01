W przyszłym tygodniu bezpłatne testowanie antygenowe w punktach wymazowych

- Zamierzamy w większym stopniu testować w kierunku COVID-19. Dlatego rozszerzamy możliwość testowania nie tylko genetycznego, ale też testowania testem antygenowym. W tym przypadku dość szybko otrzymujemy wynik, już po ok. 15 minutach - powiedział wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, podczas przedstawiania informacji na temat działań ministerstwa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w pandemii COVID-19 podczas Sejmowej Komisji Zdrowia 26 stycznia.

Przypomniał, że od 27 stycznia będzie możliwość testowania testem antygenowym w aptekach, obecnie odbywają się szkolenia, aby farmaceuci mogli uzyskać uprawnienia do wykonywania tych testów.

Dodał, że wymogi dla aptek, które muszą spełnić, by testować, są podobne jak w przypadku szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach.

- Zależy nam na tym, żebyśmy dostawali taki wynik testu online, czyli po otrzymaniu wyniku farmaceuta będzie wpisywał go do systemu, niezależnie czy jest dodatni czy nie, czyli każdy wykonany test będzie ewidencjonowany - powiedział Kraska.

Zapowiedział również zmiany w testowaniu w dotychczas funkcjonujących punktach wymazowych:

- W przyszłym tygodniu wprowadzamy do punktów, które teraz tylko pobierają wymazy na testy PCR, możliwość wykonania również testu antygenowego. Takich punktów mamy obecnie 600 w kraju i one też będą miały możliwość testowania antygenowego. Patrząc na rozkład ilościowy, jeśli chodzi o testy genetyczne i antygenowe, to jest pół na pół.