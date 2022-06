Od 23 czerwca Domowa Opieka Medyczna nie wysyła już pulsoksymetrów chorym na COVID-19.

Z kolei od 1 lipca nie będzie działać Centrum Kontaktu DOM, które kontaktowało się z chorymi, żeby zweryfikować pomiary, umówić teleporadę, albo polecić wezwanie zespołu ratownictwa medycznego

Teraz koniec zdalnego monitoringu chorych, ponadto trzeba oddać pulsoksymetry. - Jeśli masz urządzenie z programu w domu, zwróć je - apeluje rządowy serwis Pacjent.gov.

Trzeba oddać pulsoksymetry. Od 1 lipca koniec zdalnego monitoringu chorych

- Domowa Opieka Medyczna od 23 czerwca 2022 nie wysyła już pulsoksymetrów chorym na COVID-19. Jeśli masz urządzenie z programu w domu, zwróć je - informuje rządowy serwis Pacjent.gov.

I przypomina, że właśnie w ramach Domowej Opieki Medycznej pacjenci, u których potwierdzono COVID-19, mogli na czas izolacji bezpłatnie otrzymać pulsoksymetr.

- Do programu był kwalifikowany automatycznie lub kierował go lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Następnie listonosz dostarczał urządzenie. Pacjent ściągał darmową aplikację PulscoCare, która pomagała mu monitorować poziom saturacji (natlenienia) oraz puls. Urządzenie łączyło się z aplikacją za pośrednictwem bluetooth i automatycznie zapisywało pomiary pacjenta w aplikacji - przypomniano.

Dane można było również wprowadzić ręcznie w aplikacji lub przez stronę internetową po samodzielnym odczytaniu z wyświetlacza pulsoksymetru. Z kolei osoby bez dostępu do Internetu mogły zgłaszać wyniki pomiarów na automatycznej infolinii.

Od 23 czerwca nie można już otrzymać pulsoksymetru

Jeśli wyniki wskazywały na pogorszenie stanu zdrowia, działające całodobowo Centrum Kontaktu DOM kontaktowało się z pacjentem, żeby - jak przypomina Pacjent.gov - "zweryfikować pomiary, umówić teleporadę lekarską lub psychologiczną, a w przypadkach zagrożenia życia polecić wezwanie zespołu ratownictwa medycznego".

- Od 23 czerwca nie można już otrzymać urządzenia. Od 1 lipca nie będzie działać Centrum Kontaktu DOM - przekazał serwis.

I przypomina, że pulsoksymetr należało zwrócić po zakończeniu okresu izolacji.

- Jeśli nadal masz urządzenie w domu, oddaj je. Można to zrobić poprzez aplikację PulsoCare – „zwrot pulsoksymetru" lub wysyłając e-mail na adres pomoc@pulsocare.com. Do przesyłki zwrotnej nie dołączaj ulotki i instrukcji obsługi otrzymanych z urządzeniem. Zadbaj o to, aby aparat został zwrócony w pierwotnym stanie - dodano.









