Przez 46 dnia był pod ECMO. W stanie krytycznym, bez szczepienia. Właśnie wyszedł do domu

Autor: oprac. KM • Źródło: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, Rynek Zdrowia • 10 lutego 2022 10:34

30-letni pan Łukasz przez 46 dni był podłączony do aparatu ECMO. Do Szpitala Klinicznego w Poznaniu z pocovidowym zapaleniem płuc został przetransportowany w stanie krytycznym na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze pochwalili się właśnie, że mimo komplikacji pacjent wraca do zdrowia i został wypisany do domu.