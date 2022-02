Prof. Maksymowicz: antycovidowcy występują przeciw piątemu przykazaniu

Czeka nas przekroczenie 100 tys. dziennie zakażeń i prawdopodobnie chorobą zostanie dotknięta zdecydowana większość społeczeństwa – przekonuje prof. Wojciech Maksymowicz

Powoływanie się na Danię, gdzie odchodzi się od restrykcji jest nieracjonalne – jest tam zaszczepione ponad 80 proc. społeczeństwa i zostało zminimalizowane ryzyko śmiertelności i ciężkiego zachorowania na COVID-19 – stwierdza profesor

Ci którzy wiążą ryzyko zachorowania z religią wpadli w objęcia sekty, która występuje przeciw piątemu przykazaniu – nie zabijaj!

COVID-19 zostanie dotknięta większość społeczeństwa

- Czeka nas jeszcze rzeczywiście przekroczenie pewnie ze 100 tys. dziennie zakażeń i prawdopodobnie chorobą zostanie dotknięta zdecydowana większość społeczeństwa. Dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakimś luzowania restrykcji.

Jak wyjaśnił prof. Masymowicz w Polsce mamy opóźnienie w stosunku do tego, co było i jest we Włoszech czy Hiszpanii.

Dodał: - Tam jeszcze niedawno były bardzo ostre restrykcje. Teraz dopiero zapowiada się od nich odchodzenie. Wszyscy tłumaczą, że w Danii nie podejmuje się żadnych działań. Wiele się robiło, a Duńczycy przeszli całą tą falę. Poza tym to w Danii akurat 80 proc. osób się zaszczepiło, więc ryzyko dla nich było niewielkie.

🎥 - Jesteśmy we wzrostowym punkcie pandemii. Codziennie wjeżdżają pojemniki na zwłoki. Przekroczymy 100 tys. zakażeń dziennie - mówi @ProfMaksymowicz. Antyszczepionkowcy? - Sekta, która biega z figurkami - ocenia.@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET



Więcej⬇️https://t.co/Qb3fGgVpcm pic.twitter.com/Zl8MAr4qHh — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) February 2, 2022

Przeciw piątemu przykazaniu – nie zabijaj!

Jak mówił prof. Maksymowicz, wielu ludzi nie chce słuchać racjonalnych argumentów, zwłaszcza ci którzy weszli w jakieś objęcia sekty.

- Taka sekta stworzyła się czasami blisko nawet kościoła katolickiego. Z figurkami biegają, wierząc, że one im pomogą. Łączą to wszystko z religią, co jest zupełnie bez sensu. Jako katolik mogę powiedzieć, że jest to po prostu sekta, która występuje przeciwko piątemu przykazaniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.