Nowy schemat leczenia gruźlicy wielolekoopornej. Medycy wzywają koncern do obniżenia ceny leku

W New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badań klinicznych organizacji Lekarze bez Granic, które stały się podstawą do aktualizacji wytycznych leczenia gruźlicy wielolekoopornej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Badania potwierdziły, że nowa kuracja lekowa jest zdecydowanie skuteczniejsza i bezpieczniejsza od dotychczas stosowanych schematów leczenia

Jej skrócenie do sześciu miesięcy ułatwia ciągłość leczenia i podnosi komfort pacjentów

Gruźlica wielolekooporna. Najskuteczniejsza okazała się kombinacja 4 leków

Opublikowane w New England Journal of Medicine wyniki badań są podsumowaniem prowadzonego przez Lekarzy bez Granic programu TB-PRACTECAL, pierwszych w historii losowych i w pełni kontrolowanych badań klinicznych realizowanych w wielu krajach. Ich celem było sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa sześciomiesięcznej, w pełni doustnej kuracji w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej. Kuracja znalazła się w opublikowanej w zeszłym tygodniu aktualizacji rekomendacji WHO.

– Przez ostatnie 50 lat nie pojawiały się żadne nowe schematy leczenia. Choroba ta nie dotyka bowiem osób, które mają środki na leczenie. Jako Lekarze bez Granic postanowiliśmy wypełnić tę lukę – komentuje Bern-Thomas Nyang’wa, dyrektor medyczny i główny badacz programu Lekarzy bez Granic.

Badania kliniczne, które zaczęły się w 2017 roku, objęły 552 pacjentów w siedmiu lokalizacjach w Uzbekistanie, Afryce Południowej i Białorusi. W ramach programu TB-PRACTECAL testowano trzy różne kombinacje leków, porównując efekty ich przyjmowania z efektami, jakie dawały lokalnie stosowane standardy leczenia. Najskuteczniejsza okazała się kombinacja bedakiliny, pretomanidu, linezolidu i moksyfloksacyny (BPaLM). Pozostałe objęte testami kombinacje składały się odpowiednio z bedakiliny, pretemonidu i linezolidu (BPaL) oraz z bedakiliny, pretomanidu, linezolidu i klofazminy (BPaLC).

W fazach II i III badań dowiedziono, że wariant leczenia BPaLM jest bezpieczniejszy i skuteczniejszy od dotychczas stosowanych schematów. Leczenie okazało się w pełni skuteczne u 89 proc. osób leczonych BPaLM, podczas gdy skuteczność w grupie leczonej dotychczasowymi kuracjami sięgała 52 proc. Rzadziej notowano też efekty uboczne. Od dotychczasowych schematów lepiej wypadły też kuracje BPaL i BPaLC.

– Nasi pacjenci skarżyli się nam, że wcześniejsze schematy leczenia były długie i wyczerpujące, a efekty uboczne były gorsze niż te powodowane przez samą chorobę. Były też mało skuteczne, tylko co drugi pacjent był wyleczony. Nowa kuracja – BPaLM – jest skuteczniejsza, bezpieczniejsza, krótsza i mniej obciążająca organizm dzięki mniejszej liczbie leków – mówi Bern-Thomas Nyang’wa z Lekarzy bez Granic.

Wzywają koncern do obniżki ceny leku

Wyniki badań i nowe rekomendacje WHO są długo wyczekiwaną zmianą w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej. Każdego roku na tę chorobę na całym świecie zapada ponad 500 000 osób.

Tymczasem najniższa cena leków dla sześciomiesięcznej kuracji BPaLM zgłoszona do organizacji Global Drug Facility to 600 dolarów amerykańskich – ciągle powyżej postulowanej przez Lekarzy bez Granic kwoty 500 dolarów.

Jak zaznacza organizacja, kluczowa dla kuracji bedakilina została opracowana przez koncern Johnson & Johnson przy znacznym udziale środków publicznych i zaangażowaniu filantropijnym. Obecnie jej koszt w sześciomiesięcznej kuracji wynosi 270 dolarów. Według szacunków cena uwzględniająca zysk producenta mogłaby wynosić poniżej 102 dolarów.

– Ponieważ znaczące fundusze publiczne przyczyniły się do opracowania bedakiliny, wzywamy koncern Johnson & Johnson do obniżenia jej ceny. Tak, aby koszt całej sześciomiesięcznej kuracji BPaLM nie przekraczał 500 dolarów – mówi Christophe Perrin z inicjatywy Access Campaign, założonej przez Lekarzy bez Granic. – Ludzie chorujący na gruźlicę wielolekooporną zasługują na krótsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie. Choroba ta zabrała już zbyt wiele istnień ludzkich.

Lekarze bez Granic są jedną z największych organizacji pozarządowych leczących gruźlicę na całym świecie. Tylko w 2021 roku pod opieką Lekarzy bez Granic leczenie gruźlicy rozpoczęło 17 221 pacjentów, w tym 2 309 pacjentów z jej wielolekoopornym wariantem.