Nowe obostrzenia możliwe w grudniu. Niedzielski podał warunek

Adam Niedzielski, który był gościem popołudniowej rozmowy w Radiu Zet pytany był o możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń.

- Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń - powiedział minister zdrowia.

Jakie restrykcje ma na myśli minister? - Chodzi o bardziej "dolegliwe" restrykcje - podkreślił minister zdrowia. Decydujące znaczenie będzie miała wydolność systemu.

Nowe obostrzenia obostrzenia możliwe w grudniu

.@a_niedzielski w #GośćRadiaZET: Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń. Chodzi o bardziej "dolegliwe" restrykcje, ale to jest czarny scenariusz działania. Wszystko zależy od wydolności szpitali w Polsce. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) November 22, 2021

- Jeżeli rozmawiamy czy dyskutujemy o jakichś restrykcjach, zagadnieniach związanych ze zwiększeniem dolegliwości obostrzeń to przyjmujemy sobie taką cezurę mniej więcej połowy grudnia. Jeżeli nie będziemy mieli do tego czasu wyraźnego spadku zakażeń, to na pewno będzie zmuszało nas do podjęcia takich działań, które mogą okazać się bardziej dolegliwe - zapowiedział Adam Niedzielski.

Joanna Komolka, dopytywała, co w takim razie ze Świętami Bożego Narodzenia i czy możliwe są obostrzenia na święta?

- Patrzymy na to wariantowo. Ten wariant, że tak będzie się działo, jest mało prawdopodobny, ale on musi być uwzględniany przy podejmowaniu decyzji. Zawsze musi istnieć czarny scenariusz, na który jesteśmy przygotowani - powiedział minister zdrowia.

.@a_niedzielski w #GośćRadiaZET: Decyzje o wprowadzaniu obostrzeń podejmowane są przez premiera @MorawieckiM, czy przedstawiciele @MZ_GOV_PL. Jednak obecnie sprawniej potrafimy zarządzać infrastrukturą szpitalną, a także mamy dużą liczbę zaszczepionych osób. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) November 22, 2021

Czytaj także: Jeśli nie szczepienia to testy? Niedzielski mówi, co zawiera projekt ustawy

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.