Nowa terapia dla pacjentów z POChP na liście refundacyjnej. Ważna zmiana dla chorych

Od 1 lipca br. Ministerstwo Zdrowia wpisało na listę, także w ramach programu „Leki 75+”, nowoczesny lek wziewny stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

- Nowy lek poprawia jakość życia pacjentów zmniejszając ryzyko wystąpienia zaostrzeń choroby oraz hospitalizacji (opóźniając pojawianie się zaostrzeń choroby) u osób, u których leczenie preparatami dwuskładnikowymi (wziewne sterydy, leki bronchodylatacyjne) nie było skuteczne - wskazano w komunikacie prasowym.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, ang. COPD) należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Szacunki WHO wskazują, że do 2030 r. choroba stanie się trzecią przyczyną zgonów w populacji ogólnej. W Polsce POChP występuje już u nawet 2 milionów zdiagnozowanych pacjentów.

Zaostrzenie POChP można porównać do zawału serca. Jest bardzo niebezpieczne i wiąże się z nieodwracalną progresją choroby. Z każdym kolejnym zaostrzeniem rośnie ryzyko kolejnej hospitalizacji i zgonu pacjenta, w tym nie tylko z przyczyn płucnych, ale nasilanych przez POChP incydentów sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu). Dlatego tak ważne jest, aby im zapobiegać.







