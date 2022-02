Niemowlaki z koronawirusem pod respiratorami. Kraska: nie ma szczepionki, którą można by im podać

W audycji "24 pytania" Polskiego Radia 24 gościem był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Odpowiadał na pytania dotyczące pandemii, a także wyjaśnił, jakie ryzyko niesie ze sobą zakażenie koronawirusem u najmłodszych dzieci. Jak sam przyznał, takie maluchy trafiają do szpitali pod respirator.

- Do piątego roku życia nie ma szczepionki, którą można by podać najmłodszym. Lekarze pediatrzy przypominają, że te dzieci także trafiają pod respirator. To jest duże niebezpieczeństwo, ponieważ powinniśmy tych najmłodszych bardzo chronić, szczególnie, że to jest okres do piątego roku życia, kiedy ich układ immunologiczny wciąż dojrzewa, dlatego tak trudno stworzyć tę szczepionkę - zaznaczył wiceminister zdrowia.