NFZ dostosowuje programy lekowe w leczeniu szpitalnym do nowej listy refundacyjnej

Centrala NFZ opublikowała do konsultacji projekt zarządzenia dotyczący warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Wszelkie opinie oraz uwagi należy zgłaszać do NFZ do 13 września do godziny 12 – tylko w wersji elektronicznej

W uzasadnieniu czytamy, że proponowane w projekcie zmiany są dostosowane do obwieszczenia ministra zdrowia z 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2022 roku

NFZ modyfikuje programy lekowe w leczeniu szpitalnym. Jest projekt rozporządzenia

- Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty – czytamy na stronie NFZ.

Tym samym NFZ oczekuje na opinie oraz uwagi do projektu zarządzenia do 13 września do godziny 12 (liczy się data wpływu do Centrali). Muszą one być przesłane w wersji elektronicznej, na adres mailowy (dostępnym TU) – uwagi muszą być zgodne z załączonym do projektu wzorem tabeli (do pobrania na stronie TUTAJ).

- Postanowieniami zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 16/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), dostosowujące do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2022 roku, wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – czytamy.

Jakie zmiany są proponowane?

Wśród najważniejszych zmian proponowanych przez projekt zarządzenia można wymienić m.in.:

dodanie do obwieszczenia refundacyjnego programu lekowego: "Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki" oraz konieczność kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach ww. programu lekowego przez Zespół Koordynujący ds. Leczenia wysoko immunizowanych potencjalnych biorców nerki;

wprowadzenie zapisu umożliwiającego rozliczanie produktu o kodzie 5.52.01.0001569 – hospitalizacja związana z leczeniem gruźlicy wielolekoopornej wg standardów WHO niezawierająca kosztów leków dedykowanych leczeniu gruźlicy, jako świadczenia podstawowego w leczeniu pacjentów w ramach programu lekowego B.136.FM. – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR);

zmiany nazwy zakresów:

o 03.0000.359.02 na "Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych",

o 03.0000.402.02 na "Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni",

o 03.0000.407.02 na "Leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną",

dodanie zakresów:

o 03.0000.436.02 "Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)",

o 03.0000.437.02 "Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki",

zmianie nazwy świadczenia o kodzie:

o 5.08.08.0000088 na "Diagnostyka w programie leczenia chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem lub terapią skojarzoną niwolumabem z ipilimumabem",

o 5.08.08.0000139 na "Diagnostyka w programie leczenia chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych terapią skojarzoną wemurafenibem z kobimetynibem albo dabrafenibem z trametynibem albo enkorafenibem z binimetynibem",

o 5.08.08.0000125 na "Diagnostyka w programie leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni – 1 rok terapii",

o 5.08.08.0000126 na "Diagnostyka w programie leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni – 2 i kolejny rok terapii",

o 5.08.08.0000133 na "Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi niwolumabem lub pembrolizumabem",

o 5.08.08.0000135 na "Diagnostyka w programie leczenia chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną".

