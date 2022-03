Na to umierają Polacy. Duży wzrost w trzech obszarach. Państwowy Zakład Higieny pokazał raport

Państwowy Zakład Higieny opublikował raport nt. umieralności ludności Polski wg przyczyny zgonu w pierwszej połowie 2021 r.

Śmiertelność wzrosła wśród osób zmagających się z chorobami krwi, chorobami zakaźnymi i zaburzeniami psychicznymi.

Bardzo wyraźnie wzrosła umieralność z powodu zaburzeń psychicznych.

Pandemia spowodowała wzrost zgonów w Polsce

Zgodnie z raportem Państwowego Zakładu Higieny "Umieralność ludności Polski wg przyczyny zgonu w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu z sytuacją w latach 2017-2019 i 2020" pandemia COVID-19 była powodem znaczącego wzrostu umieralności ludności Polski. Autorami raportu są dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP PZH – PIB Jakub Stokwiszewski, dr n. med. Daniel Rabczenko, Tomasz Madej i dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk.

Jak czytamy w dokumencie PZH, w 2020 r. odnotowana liczba zgonów była wyższa o 12,7 proc. od spodziewanej na podstawie umieralności w okresie 2017-2019. Przekłada się to na bezwzględną nadwyżkę liczby zmarłych o 53,9 tys. osób - podają autorzy.

Przyczyną nadwyżki zgonów w 2020 r. w większości (76,9 proc. nadwyżkowych zgonów) była epidemia COVID-19. Inne przyczyny umieralności to m.in.:

objawy i przyczyny niedokładnie określonych zgonów nadmiarowych bez COVID-19 - 38,4 proc.;

zaburzenia wydzielania wewnętrznego - 17,9 proc.;

choroby układu krążenia - 13,7 proc.;

choroby układu trawiennego - 7,3 proc.;

choroby układu nerwowego - 7,2 proc.

Zgodnie z analizami autorów w największym stopniu, bo o 29 proc., wzrosła śmiertelność w przypadku zaburzeń wydzielania wewnętrznego, a następnie chorób układu moczowo-płciowego (o 19 proc.) i chorób układu nerwowego (o 17 proc.), a całkowita nadwyżka zgonów faktycznych w stosunku do zakładanych z powodów innych niż COVID-19 wyniosła 2,9 procent.

Autorzy przytaczają publikację GUS "Umieralność w I półroczu 2021 roku. Zgony według przyczyn, dane wstępne". Podsumowują, że w I półroczu 2021 r. zmarły 270 662 osoby, w tym 56 897 z powodu COVID-19.

Analizy pokazały, że liczba zgonów Polaków z powodu ogółu przyczyn w I półroczu 2021 r. była o 23,9 proc. wyższa, niż można byłoby spodziewać się na podstawie umieralności w I połowie lat 2017-2019. Z kolei liczba zgonów z powodu ogółu przyczyn innych niż COVID-19 w I półroczu 2021 r. była o 2,2 proc. niższa od spodziewanej, podczas gdy w całym 2020 r. była wyższa o 2,9 procent. Autorzy podają, że analogiczna sytuacja występuje wśród ogółu mężczyzn i kobiet oraz mieszkańców miast i wsi.

W ocenie autorów część osób, które zmarły z powodu COVID-19, mogłaby umrzeć z powodu tzn. chorób współwystępujących, w tym nowotworów i innych chorób przewlekłych.

Śmiertelność wzrosła z kilku przyczyn

Jak podają autorzy raportu, zwiększyła się umieralność z powodu chorób krwi oraz mechanizmów immunologicznych - ogółem o 118 proc. Wartość obserwowana wyniosła tu 319, a spodziewano się 146. Kolejną przyczyną były choroby zakaźne i pasożytnicze (ogółem o 72 proc.). Śmiertelność z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania przekroczyła spodziewaną o prawie 30 procent, zwłaszcza wśród kobiet i mieszkańców wsi. W 2020 r. i wcześniej w tej grupie przyczyną blisko 90 proc. zgonów były zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem alkoholu.

W I poł. 2021 r. zgony z powodu zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej przekroczyły oczekiwaną liczbę o 16,2 proc., a zgony spowodowane chorobami układu trawiennego o 11,6 proc. Nadwyżka umieralności z obu powodów była wyraźnie większa wśród mieszkańców wsi niż miast.

Nadwyżka liczby zgonów dla chorób krwi, mechanizmów immunologicznych a także chorób zakaźnych w 2021 r. była znacznie większa niż dla pozostałych grup chorób. Dla pierwszej z nich zwiększyła się z -9,3 proc. w 2020 r. do 119,0 proc., a dla drugiej z -10,9 proc. do 72,2 procent.

Autorzy wskazują, że "bardzo wyraźnie wzrosła w 2021 r. nadumieralność z powodu zaburzeń psychicznych", co wiąże się ze zgonami spowodowanymi zaburzeniami psychicznymi w związku z użyciem alkoholu.

Jednak liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych w całym 2020 r. i w I połowie 2021 r. oraz chorób układu oddechowego w I połowie 2021 r. była mniejsza niż można się było spodziewać. Może to wynikać z przypisywania zgonów osób z tymi chorobami i równoczesną historią COVID-19 tej drugiej chorobie, ale naukowcy wskazują, że wymaga to sprawdzenia historii chorób.

Co ze zgonami covidowymi?

Naukowcy wskazują, że należy zwrócić uwagę na informacje z kart zgonów. W 2020 r. z powodu COVID-19 zmarło 41 451 osób, choć wg bieżących raportów zgonów z powodu COVID-19 w 2020 r. zgłoszono 26 518. To o 18 933 (42 proc.) zgonów mniej.

Wg danych GUS w I połowie 2021 r. z powodu COVID-19 zmarło 56 897 osób, choć wg bieżących raportów do 26. tygodnia włącznie było to ok. 46 tys., czyli o 19 proc. mniej.

Autorzy raportu wnioskują, że w dużym stopniu nie doszacowano umieralności z powodu COVID-19. To jak pandemia rzeczywiście wpłynęła na umieralność Polaków w 2021 r., będzie można ocenić dopiero po przygotowaniu przez GUS ostatecznego zbioru danych o zgonach ludności Polski w 2021 roku. Nastąpi to najprawdopodobniej pod koniec roku 2022.