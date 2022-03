Na granicy nie ma testów na COVID-19. Niedzielski: przyjęliśmy model całkowitej otwartości dla uchodźców

Szef resoru zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił obecną sytuację związaną z przyjmowaniem uchodźców do Polski w rozmowie z Polsat News. Scharakteryzował także system, jaki został wdrożony w związku z napływem obywateli Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi.

Podkreślił, że poziom wyszczepienia Ukraińców w porównaniu z Polakami jest dużo niższy, ale na razie nie wpływa to na obecną sytuację w naszym kraju.

Jak dodał minister Niedzielski, uchodźcy po przekroczeniu granicy przede wszystkim szukają schronienia i bezpieczeństwa. Dopiero po odnalezieniu spokojnego azylu zaczynają myśleć o pomocy medycznej i ewentualnym testowaniu w kierunku koronawirusa.

- Po przyjściu do punktu recepcyjnego najważniejsze jest to, żeby Ukraińców skierować do innego miejsca, w którym mają już wszystkie uprawnienia takie jak polscy obywatele. Następnie mogą udać się do lekarza lub wykonać testy. Mogą też skorzystać z testów z apteki - dodał.