Lekarze uratowali życie niezaszczepionej ciężarnej z COVID-19. "Możemy mówić o cudzie"

30-latka - w 19. tygodniu ciąży - trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na początku stycznia. Kobieta miała ciężki przebieg COVID-19, ale jak zaznaczają lekarze bez chorób współistniejących.

Medycy jednocześnie podkreślają, że nie była zaszczepiona przeciw COVID-19.

- To jest problem, że większość ciężarnych, właściwie wszystkie ciężarne, które leczyliśmy na naszym oddziale, były niezaszczepione. Czy im ktoś odradzał, czy to ideologia, nie wiem, nie będę w to wnikał - mówi cytowany przez TVN24 prof. Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK we Wrocławiu.