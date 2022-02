Lekarze rodzinni alarmują: lek widmo na COVID-19 nie trafił do przychodni. Gdzie jest molnupiravir?

Bałagan wokół doustnego leku na COVID-19 trwa - alarmują lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego

Jak wskazują lek w większości nigdy nie trafił do przychodni POZ. - Teraz pojawił się komunikat, że leku zabrakło i będzie dostępny od 14 lutego 2022 roku - oburzają

Dodają, że Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie przekazało lekarzom charakterystyki produktu leczniczego, nie ma też informacji, że minister zdrowia podpisał decyzję o zastosowaniu tego leku w Polsce

Leku na COVID-19 w przychodniach nie - alarmują lekarze rodzinni

Bałagan wokół doustnego leku antywirusowego - molnupiravir - stosowanego we wczesnej fazie leczenia COVID-19 trwa - alarmują lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego. I dodają wprost: leku widmo na COVID jak nie było, tak nie ma.

Przypominają, że minister zdrowia zapowiadał w styczniu, że będzie on dostępny w przychodniach.

- Natychmiast okazało się, że leku nie można zamówić, ministerstwo zdrowia do tej pory nie przekazało lekarzom charakterystyki produktu leczniczego, a teraz pojawił się komunikat, że leku zabrakło i będzie dostępny od 14 lutego 2022 roku - oburzają się medycy.

Co z decyzją o zastosowaniu leku na COVID-19 w Polsce?

Zwracają też uwagę, że "nigdzie nie podano oficjalnej informacji o tym, że minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał decyzję o zastosowaniu tego leku w Polsce".

- A jest to niezbędne, gdyż molnupiravir nie jest dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej. Podawany jest pacjentom w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii. Europejska komisja ds. leków podobno wydała już zgodę, ale nadal lek nie jest zarejestrowany, a więc formalnie nie spełnia wymogów do stosowania w Polsce - podkreślają.

A Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, wskazuje:

- Pacjent musi być świadomy, że chodzi o lek, który na terenie UE nie jest jeszcze dopuszczony do stosowania.

Lekarze wskazują, że molnupiravir nigdy nie trafił do większości przychodni

Lekarze przypominają, że lek na COVID-19 miał być zamawiany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z wykorzystaniem tego samego systemu, co do zamawiania szczepionek na COVID-19.

- Jednak większość przychodni nie miała do tego leku dostępu, a teraz pojawiła się tam informacja, że molnupiraviru zabrakło i będzie dostępny w połowie lutego - informują.

I komentują: To dziwi, bo kilkanaście dni temu na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że w Polsce już jest 13,5 tys. opakowań leku, po 6 tabletek w każdym.







