Koronawirus. Konsultant krajowa o COVID-19 w domu: konieczne monitorowanie stanu pacjenta

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas wyjaśniła podczas briefingu prasowego 5 stycznia, w jaki sposób przebiega obecnie zakażenie koronawirusem.

- Większość zakażeń koronawirusem przebiega w sposób łagodny lub umiarkowany. Dotyczy to około 95-90 proc. pacjentów. Tacy pacjenci powinni zostać w domu pod opieką lekarza POZ. Bardzo ważne jest monitorowanie stanu pacjenta, który umożliwia program Domowej Opieki Medycznej - powiedziała ekspertka.

Jak dodała prof. Mastalerz-Migas, w czasie monitorowania pacjenta w domu, osoba przebywająca na izolacji powinna mieć możliwość konsultacji ambulatoryjnej, ale personel medyczny powinien zabezpieczyć placówkę.

- Zachęcam wszystkich, by korzystać z tego systemu. To nie tylko pulsoksymetr, ale nadzór telemedyczny całodobowy. Każdy pacjent powyżej 50 roku życia otrzymuje pulsoksymter do domu. System ratuje życie, ale większość pacjentów, którzy otrzymują pulsoksymetr, nie dokonuje pomiarów. Należy wychwycić moment obniżenia saturacji, bo wtedy wymaga jest hospitalizacja.