Koronawirus. Dzisiaj znów ogromna liczba zgonów. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia z 23 grudnia

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane o zakażeniach i zgonach z 23 grudnia

Potwierdzono 17 156 nowych przypadków SARS-CoV-2. Ostatniej doby zmarło 616 osób, w tym około 75 proc. było niezaszczepionych

23 grudnia w szpitalach przebywa 22 543 pacjentów z COVID-19, w tym 2 080 pod respiratorami

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane o zakażeniach i zgonach z 23 grudnia.

Potwierdzono 17 156 nowych przypadków SARS-CoV-2 (to o około 22 proc. mniej niż w czwartej przed tygodniem). Ostatniej doby zmarło 616 osób, w tym 482 miały choroby współistniejące. Aż 75 proc. zgonów było wśród osób niezaszczepionych.

W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 97 860 testów na koronawirusa, w tym 26 839 to zlecenia od lekarzy rodzinnych.

23.12.2021 Nowe zakażenia są z województw:

mazowieckiego (2269),

śląskiego (2204),

wielkopolskiego (1906),

dolnośląskiego (1626),

małopolskiego (1604),

pomorskiego (1165),

łódzkiego (1111),

kujawsko-pomorskiego (958),

zachodniopomorskiego (891),

opolskiego (644),

warmińsko-mazurskiego (568),

podkarpackiego (547),

lubuskiego (489),

lubelskiego (464),

świętokrzyskiego (389),

podlaskiego (169).

152 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Bilans pandemii w Polsce:

4 017 420 - liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii

- liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii 93 445- liczba zgonów od początku pandemii

Na oddziałach covidowych święta spędzi około 22 tys. chorych z COVID-19

23 grudnia w szpitalach przebywa 22 543 pacjentów z COVID-19, w tym 2 080 pod respiratorami.

Natomiast łącznie w systemie są obecnie 31 923 łóżka covidowe oraz 2 885 respiratory.

Według ostatnich danych na kwarantannie przebywa 397 998 osób. Liczba ozdrowieńców to 3 500 570.

Wczoraj rekord zgonów w czwartej fali

W środę, 22 grudnia, odnotowano najwyższą liczbę zgonów w czwartej fali pandemii w Polsce. W ciągu jednej doby zmarło aż 775 osób

W tej grupie aż 73 proc. zgonów dotyczyło osób niezaszczepionych. Wśród osób w pełni zaszczepionych, które nie poradziły sobie z chorobą - jak przekazał resort zdrowia - 70 proc. to dotknięci wielochorobowością, a blisko 83 proc. zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia. Średnia wieku zmarłych to ponad 75 lat.

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień dla pracowników podmiotów medycznych.

Obowiązek będzie dotyczył nie tylko lekarzy czy pielęgniarki, ale - jak doprecyzował rzecznik Ministerstwa Zdrowia - wszystkich pracowników podmiotów medycznych wraz z aptekami.

Na zaszczepienie będą mieli nieco ponad trzy miesiące. Wojciech Andrusiewicz doprecyzował bowiem, że od 1 marca pracownicy służb medycznych muszą udokumentować pełne szczepienia.

Dodajmy, że wśród lekarzy zaszczepionych jest 92 proc. osób, wśród pielęgniarek 82 proc., a w grupie fizjoterapeutów – 72 proc.

