Koronawirus. 8 lutego. Zakażenia i zgony. Ogromny skok w liczbie hospitalizacji

Koronawirus. 8 lutego. Zakażenia i zgony.

- Mamy kolejny dzień, gdy odnotujemy spadki porównując i tydzień do tygodnia i dzień do dnia - powiedział w Radiu Plus Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy resortu zdrowia

Ostatniej doby zmarło 286 osób. W tym 83 wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 203 miały choroby współistniejące



8 lutego w szpitalach przebywa 19 014 pacjentów z COVID-19. To o ponad 700 więcej niż dzień wcześniej. Pod respiratorami jest 1171 chorych

Jutro minister zdrowia ogłosił nowa strategię walki z pandemią w Polsce. W planach jest m.in. skrócenie czasu izolacji dla wszystkich. Prawdopodobnie w grę wchodzi również skrócenie nauki zdalnej



Ile zakażeń i zgonów 8 lutego? - Mamy 35 960 (w tym 3 974 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

8.02.2022 Nowe zakażenia są z województw:

mazowieckiego (4925),

wielkopolskiego (3986),

śląskiego (3465),

dolnośląskiego (3045),

kujawsko-pomorskiego (2737),

łódzkiego (2595),

pomorskiego (2471),

lubelskiego (2462),

małopolskiego (1909),

warmińsko-mazurskiego (1887),

zachodniopomorskiego (1850),

świętokrzyskiego (1084),

podkarpackiego (1027),

podlaskiego (962),

lubuskiego (813),

opolskiego (538).

204 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarło 286 osób. W tym 83 wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 203 miały choroby współistniejące.

Liczba zakażonych koronawirusem 5 224 144/ 106 894 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Duży wzrost hospitalizacji na oddziałach covidowych

Mamy duży wzrost liczby hospitalizacji. W ciągu doby liczba chorych na oddziałach covidowych wzrosła o ponad 700. Potwierdza to raport z resortu zdrowia: 8 lutego w szpitalach przebywa 19 014 pacjentów z COVID-19, dzień wcześniej było to 18 287. Obecnie 1171 zakażonych jest pod respiratorami.

O najnowszych danych epidemicznych mówił we wtorek, 8 lutego, na antenie radia Plus Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- Mamy kolejny dzień, gdy odnotujemy spadki porównując i tydzień do tygodnia i dzień do dnia. Wynik jest mniejszy niż w ubiegłym tygodniu (tydzień temu było ponad 39 tys. zakażeń - przyp. red.). Temu spadkowi towarzyszy również spadek zleceń z POZ na testy na koronawirusa. Mamy również spadek ogólnej liczby wykonanych testów, więc to jest świadectwo tego, że raczej z tej piątej fali raczej schodzimy - mówił Andrusiewicz.

Dodajmy, że łącznie w systemie są obecnie 30 853 łóżka covidowe oraz 2578 respiratory.

Według najnowszych danych kwarantanną objętych jest 550 851 osób. Liczba ozdrowieńców to 4 373 899.

9 lutego nowa strategia walki z pandemią

Jeszcze wczoraj przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiedzieli dwie ważne zmiany dotyczące walki z pandemią. To zmniejszenie liczby łóżek covidowych oraz skrócenie czasu izolacji dla wszystkich.

- Chodzi o skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju. Wiąże się to po pierwsze z krótszym okresem objawowym, z krótszym okresem kiedy zarażamy aktywnie, i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach, bo widzicie państwo przy tej zakaźności wirusa jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu dla gospodarki naszego kraju - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia.

Jak dodał decyzje w tej sprawie oraz szczegóły zostaną ogłoszone w środę, 9 lutego, przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prawdopodobnie skrócona może zostać również nauka zdalna w niektórych województwach.

Czwarta dawka szczepionki i krótsza nauka zdalna

Dodajmy, że wczoraj mieliśmy 24 404 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym 2 427 ponownych zakażeń

7 lutego w szpitalach przebywało 18 287 pacjentów z COVID-19, w tym 1150 pod respiratorami

Ruszyły już skierowania na czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Można ją przyjąć. jeśli od szczepienia dawką uzupełniającą minęło co najmniej pięć miesięcy. Czwarta dawka szczepionki jest przeznaczona dla osób z zaburzeniami odporności

Jeszcze w tym tygodniu ma zapaść decyzja o skróceniu nauki zdalnej dla uczniów z pięciu województw, w których ferie były w styczniu (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie). Powrót do szkół miałby w tych regionach zostać przyspieszony o tydzień, albo dwa







