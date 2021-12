Koronawirus. 7 grudnia. Ogromny wzrost zgonów i hospitalizacji. Kraska o najnowszych danych

Koronawirus. 7 grudnia. O najnowszych danych epidemicznych mówił dziś rano w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

- Mamy 19 366 nowych zakażeń koronawirusem - potwierdził wiceminister. Zmarły 504 osoby.

W ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 826 chorych z COVID-19

Wczoraj mieliśmy 13 250 nowych zakażeń. Minionej doby wykonano 52 tys. testów na koronawirusa. Zmarły 25 osoby

Koronawirus. 7 grudnia. O najnowszych danych epidemicznych mówił dziś rano w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Jesteśmy już na szczycie czwartej fali. Ten szczyt, wydaje się, że będzie trwał dłużej. Nie będzie to pik, raczej "płaskowyż". Te dane, które otrzymujemy codziennie, już się ustabilizowały, jeśli patrzymy tydzień do tygodnia, to one się ustabilizowały, ale wciąż są na bardzo wysokim poziomie - powiedział.

Wiceminister zdradził też najnowsze statystyki: 7 grudnia mamy 19 366 nowych zakażeń koronawirusem.

- Czyli około 1 proc. więcej niż to było tydzień temu. Więc ta stabilizacja jest widoczna - komentował Kraska.

Zmarły 504 osoby. W ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 826 chorych z COVID-19.

- W tej chwili ponad 23 tys. osób zakażonych koronawirusem, które przebywają na oddziałach covidowych. Powiększyła się również ilość osób, które muszą korzystać z oddziałów intensywnej terapii, to już w tej chwili ponad 2000 osób - mówił wiceminister.

Koronawirus. MZ: "Czarna statystyka" pandemii

Wczoraj mieliśmy 13 250 nowych zakażeń. Minionej doby wykonano 52 tys. testów na koronawirusa. Zmarły 25 osoby. Najwięcej z województw mazowieckiego (2116), śląskiego (1638), dolnośląskiego (1408).

Ogromna była liczba hospitalizacji - w ciągu doby na oddziały covidowe trafiło 514 osób. W konsekwencji w szpitalach przebywało 22 778 pacjentów z COVID-19, w tym 1989 pod respiratorami.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował też wczoraj o "czarnej statystyce" pandemii.

- Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3 proc. czyli 36 z tych osób było w pełni zaszczepionych - napisał na Twitterze.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 7 albo 8 grudnia rząd przedstawi nowe obostrzenia związane z omikronem.

- We wtorek lub najpóźniej w środę przedstawimy drugi pakiet zaostrzeń, m.in. taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację wirusa omikron - powiedział szef rządu.

Jak podkreślał, "jest bardzo dużo zgonów; to są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych".

- Dlatego będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązkowości szczepienia w przypadku niektórych zawodów. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych, w szczególności po to, aby odpowiedzieć we właściwy sposób na tego wirusa (omikron), który pewnie już jest w Polsce. Niestety, nie ma się co oszukiwać - za moment pewnie będzie zidentyfikowany pierwszy pacjent, a potem kolejni - mówił Morawiecki.

Przypomnijmy, że od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zaostrzone zostały limity w miejscach publicznych - dotyczą liczby osób mogących przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, kinach, obiektach sportowych czy liczby uczestników wesel i zgromadzeń.

Dodatkowo rząd wprowadził zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Zaostrzono również zasady kwarantanny dla wracających do Polski z krajów spoza strefy Schengen.

Niedzielski o "czarnej statystyce" pandemii. Można było tego uniknąć

