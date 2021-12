Koronawirus. 6 grudnia. Kraska zdradził, ile dziś zakażeń i zgonów

Czytaj: Zwolnienie lekarskie z nowego powodu. Szykuje się plaga L4?

L4 bez pieniędzy. Od 2022 zwolnienie lekarskie możliwe bez zasiłku chorobowego

Niedzielski o "czarnej statystyce" pandemii. Można było tego uniknąć

Koronawirus. 6 grudnia. O najnowszych danych epidemicznych mówił dziś w programie "Kwadrans polityczny" w TVP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Mamy 13 250 nowych zakażeń. Jeśli porównany do ubiegłego poniedziałku, to wzrost o niecały 1 proc. Wydaje się na tą chwilę, że pandemia osiągnęła pewną stabilizację - powiedział Kraska. Ostrzegł, że tradycyjnie już dane za weekend są zaniżone, również, jeśli chodzi o liczbę zgonów.

Minionej doby zmarły 25 osoby. Wykonano 52 tys. testów na koronawirusa.

Ogromna jest natomiast - jak wskazywał wiceminister - liczba hospitalizacji.

- 514 osób trafiło do szpitali w ciągu ostatniej doby. Już ponad 22 700 chorych jest w polskich szpitalach, to bardzo dużo. Niestety, to co podają lekarze – pacjenci trafiają do szpitali w zdecydowanie gorszym stanie niż w poprzednich falach – podkreślił Waldemar Kraska i zaapelował, aby nie zwlekać ze zgłaszaniem się do lekarza.