Koronawirus. 4 listopada nowy rekord. "Kilka tysięcy zakażeń więcej niż wczoraj"

Koronawirus. 4 listopada będzie kolejny rekord czwartej fali.

- Dziś będzie kilka tysięcy przypadków więcej niż wczoraj - przyznał w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce rzecznik Ministerstwa Zdrowia

Przypomnijmy: wczoraj było 10 400 zakażeń. Zmarły 124 osoby

Koronawirus. 4 listopada nowy rekord zakażeń

- Dziś będzie kilka tysięcy przypadków więcej niż wczoraj. Na pewno to kilkudziesięciu procentowy wzrost tydzień do tygodnia - przyznał 4 listopada w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Wczoraj było 10 400 zakażeń. Dziś - jak powiedział Wojciech Andrusiewicz - będzie o kilka tysięcy więcej, nie chciał jednak zdradzić konkretnej liczby.

- Te dane powinny wywołać w nas chwilę zastanowienia, jak powinniśmy się zachowywać - dodał rzecznik.

Jak mówił jutro - w piątek - zbiera się Rządowy Sztab Zarządzania Kryzysowego, który będzie analizował wzrost zachorowań, a także kwestię wprowadzenia obostrzeń.

Andrusiewicz wskazał, że apogeum czwartej fali przypadnie na przełomie listopada i grudnia. Szacuje się, że wówczas będzie średnio dziennie około 20 tys. zakażeń.

- Aktualnie najgorsza sytuacja jest na Mazowszu, ale pamiętajmy, że to woj. Mazowieckie to 6 mln ludzi. Duża część z tych osób, które chorują na Mazowszu trafia do Warszawy, stąd to obłożenie łózek w Warszawie jest tak duże. Ostatnie dni to także wzrost na Lubelszczyźnie - mówił Andrusiewicz.

Dodał, że w ciągu doby o około 300 wzrosła liczba zajętych łóżek na oddziałach covidowych w całym kraju.

Zamkną szkoły? ZUS przypomina o zasiłku opiekuńczym

MZ: na bezpłatne testy mogą też kierować lekarze prywatni. To nowość

Jest plan nowych obostrzeń. Będą mniejsze limity w sklepach i gastronomii

Koronawirus w Polsce. Czwarta fala rozpędza się

Wczoraj, 3 listopada mieliśmy rekord czwartej fali. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 429 nowych zakażeniach

Najwięcej nowych infekcji było z mazowieckiego (2036), lubelskiego (1761), podlaskiego (708),

Zmarły 124 osoby. W tym wyłącznie z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 80 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem jak raportowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia od początku pandemii w Polsce wzrosła do 3 045 102. Z kolei liczba przypadków śmiertelnych to już 77 145.

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest obecnie blisko 20 mln Polaków. Wykonano już ponad 39 mln szczepień

W grudniu do Polski mają dotrzeć pierwsze dostawy dawek szczepionek na COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Ma to być ok. 1 mln dawek

