Koronawirus. 3 grudnia. Zakażenia i zgony. Tragiczny raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus. 3 grudnia mamy 26 965 nowych zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski

Minionej doby odnotowano po raz kolejny ogromną liczbę zgonów - zmarło aż 470 osób

Wykonano około 107 tys. testów na koronawirusa. Według stanu na 3 grudnia w Polsce nie potwierdzono zakażenia omikronem

Ministerstwo Zdrowia raportuje, że 3 grudnia w szpitalach przebywa 22 035 pacjentów z COVID-19, w tym 1968 pod respiratorami

Koronawirus. 3 grudnia znów ogromna liczba zakażeń i zgonów

- Mamy dziś 26 965 nowych zakażeń koronawirusem - przekazało 3 grudnia Ministerstwo Zdrowia.

W ciągu minionej doby wykonano około 107 tys. testów na koronawirusa, w tym 41 977 to zlecenia od lekarzy rodzinnych.

Potwierdzono 470 zgonów, w tym 127 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 343 miało choroby współistniejące.

3.12.2021 Nowe zakażenia są z województw:

śląskiego (3849),

mazowieckiego (3731),

wielkopolskiego (2781),

dolnośląskiego (2396),

małopolskiego (2236),

pomorskiego (1553),

łódzkiego (1461),

zachodniopomorskiego (1386),

kujawsko-pomorskiego (1318),

podkarpackiego (1050),

l ubelskiego (1022),

warmińsko-mazurskiego (1017),

opolskiego (947),

lubuskiego (874),

świętokrzyskiego (601),

podlaskiego (563).

180 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

MZ: jesteśmy w apogeum czwartek fali

Jak oceniał minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News od kilku dni jesteśmy w apogeum czwartej fali.

- 26 965 to praktycznie ta sama liczba, jaka była w zeszłym tygodniu, mniej więcej o 200 więcej, to minimalny wzrost, a to potwierdza, że jesteśmy w punkcie apogeum tej fali. Pozostają punkty zapytania, co będzie dalej, czy będziemy obserwować spadki, czy będziemy obserwować taki ustabilizowany poziom - mówił minister zdrowia.

Niedzielski przekazał, że w Polsce dotąd nie potwierdzono zakażenia wariantem omikron.

Koronawirus. 3 grudnia w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia raportuje, że 3 grudnia w szpitalach przebywa 22 035 pacjentów z COVID-19, w tym 1968 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie są obecnie 28 967 łóżka covidowe oraz 2653 respiratory.

Według ostatnich danych na kwarantannie wciąż przebywa ogromna liczba osób –3 grudnia to aż 782 044 osób. Liczba ozdrowieńców to natomiast 3 091 259.

Minister zdrowia o obowiązkowych szczepieniach

Minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek, 3 grudnia, w Polsat News mówił o aktualnej sytuacji epidemicznej, ale również szczepieniach i pomysłach rządu na zwiększenie liczby osób zaszczepionych.

- Przygotowujemy rozwiązania, które mam nadzieję trochę bardziej zachęcą do szczepień. Powoli myślimy o obowiązku szczepiennym, szczególnie dla tych grup szczególnie narażonych, czyli przede wszystkim medyków - przyznał szef resortu zdrowia.

Odpowiadając na pytanie, czy jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19, powiedział:

"Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień. Natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej narażone, a z drugiej strony odpowiadają w sensie społecznym za zwiększone ryzyko transmisji, to z mojego punktu widzenia te grupy rzeczywiście powinni podlegać obowiązkowym szczepieniom".

Przyznał, że chodzi o medyków, nauczycieli, służby mundurowe.

