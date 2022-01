Koronawirus. 26 stycznia rekord zakażeń. Tak źle nigdy nie było

Koronawirus. 26 stycznia. Zakażenia i zgony. Ministerstwo Zdrowia przekaże oficjalne dane epidemiczne po godzinie 10.

Tymczasem najnowsze statystyki zdradził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - - Mamy dziś powyżej 50 tys. nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - powiedział w rozmowie z Interią

Wczoraj mieliśmy 36 995 zakażeń koronawirusem. To ogromny wzrost - o prawie 90 proc., jeśli porównać te dane do ubiegłego tygodnia

Jak raportował resort zdrowia około 40 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków koronawirusa to wariant Omikron

Koronawirus. 26 stycznia. Zakażenia i zgony

Ministerstwo Zdrowia przekaże oficjalne dane epidemiczne po godzinie 10. Tymczasem dzisiejsze statystyki zdradził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Mamy dziś powyżej 50 tys. nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - powiedział w rozmowie z Interią

Ostatnio rekordową liczbę zakażeń potwierdzono w sobotę, 22 stycznia, gdy zakażeń było 40 876.

Kraska nie ma wątpliwości, że będą kolejne rekordy zakażeń.

- W najbliższych dniach będą kolejne zwyżki zakażeń, co widzimy w liczbie zleceń na badania PCR z POZ, ale także w liczbie wykonywanych testów - powiedział Interii.

Dodał, że wariant Omikron stanowi około 40 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków. Minionej doby wykonano 170 tys. testów na koronawirusa.

Od 27 stycznia nauka zdalna

Wczoraj mieliśmy 36 995 zakażeń koronawirusem. To ogromny wzrost - o prawie 90 proc., jeśli porównać te dane do ubiegłego tygodnia. Jak raportował resort zdrowia około 45 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków koronawirusa to wariant Omikron.

W związku z ogromnym wzrostem zakażeń, ale również dramatycznymi prognozami, Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło przejście na nauczanie zdalne od czwartku 27 stycznia.

W trybie zdalnym aż do 27 lutego będą się uczyli uczniowie klas V do VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. Natomiast przedszkola, zerówki, a także klasy I-IV w szkołach podstawowych będą kontynuować naukę stacjonarną.

Piąta fala, Omikron, dawka przypominająca dla dzieci

Od 25 stycznia wystawiane są skierowania na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 rok życia

dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 rok życia Od 25 stycznia obowiązuje skrócona kwarantanna , która od tego dnia trwa nie 10 a 7 dni.

, która od tego dnia trwa nie 10 a 7 dni. Od wtorku, 25 stycznia, zaczynają obowiązywać nowe wytyczne dla podstawowej opieki zdrowotnej POZ . Lekarze rodzinni mają 48 godzin na bezpośrednie zbadanie pacjentów po 60 roku życia, u których potwierdzono COVID-19

. Lekarze rodzinni mają 48 godzin na bezpośrednie zbadanie pacjentów po 60 roku życia, u których potwierdzono COVID-19 Jak argumentował tę decyzję minister Adam Niedzielski to wśród seniorów ryzyko zgonu z powodu COVID-19 lub ciężkiego przechorowania jest największe. - Ta pomoc lekarska musi być udzielana stosunkowo wcześniej i stąd obowiązek (badania) - podkreślił

We wtorek ruszyły dostawy Molnupiravir - leku antywirusowego stosowanego we wczesnej fazie leczenia COVID-19 - do przychodni POZ.

- leku antywirusowego stosowanego we wczesnej fazie leczenia COVID-19 - do przychodni POZ. W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia medycznego. Wprowadza możliwość zaliczenia na studiach za walkę z COVID-19. Dokument wchodzi w życie 25 stycznia







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.