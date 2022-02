Koronawirus. 23 lutego. Kraska zdradził najnowsze dane

Koronawirus. 23 lutego. Waldemar Kraska zdradził w środę rano w Sygnałach Dnia Polskiego Radia najnowsze dane epidemiczne

- Dziś mamy 20 456 nowych przypadków, to prawie 30 proc. mniej niż to było tydzień wcześniej. 360 osób niestety zmarło z powodu koronawirusa - przyznał

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 5 582 217 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 110 157 osób

W ostatnich dniach liczba zakażeń spada (wczoraj było to 18 792 potwierdzonych przypadków), natomiast wciąż wysoka jest liczba przypadków śmiertelnych - wczoraj resort zdrowia raportował o 325 zgonach

Koronawirus. 23 lutego. Ile zakażeń i zgonów?

Koronawirus. 23 lutego. Waldemar Kraska zdradził w środę rano w Sygnałach Dnia Polskiego Radia najnowsze dane epidemiczne.

- Dziś mamy 20 456 nowych przypadków, to prawie 30 proc. mniej niż to było tydzień wcześniej. 360 osób niestety zmarło z powodu koronawirusa - przyznał.

- To bardzo wysoka liczba. Nasze analizy wskazują, potwierdzają to również eksperci, że to pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem Delta. To są pacjenci, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora. Ten poprzedni wariant zdecydowanie był wariantem bardziej niebezpiecznym – wyjaśnił Kraska.

23 lutego wspólna konferencja prasowa ministra zdrowia i premiera

Dziś, 23 lutego, o godzinie 9. odbędzie się wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak zapowiedział Waldemar Kraska konferencja będzie dotyczyła luzowania obostrzeń covidowych.

Wczoraj szef resortu zdrowia przekazał najnowsze statystyki dotyczące hospitalizacji w czasie czwartej fali pandemii koronawirusa w Polsce.

- W okresie wrzesień-grudzień 2021 (IV fala) niezaszczepieni stanowili 70 proc. hospitalizacji - poinformował na Twitterze.

- Udział niezaszczepionych w hospitalizacjach wymagających wentylowania był jeszcze wyższy i wyniósł 77 proc. To pokazuje jak skutecznie szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem - dodał.

Dodajmy, że łącznie w Polsce od początku pandemii potwierdzono 5 582 217 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 110 157 osób.

W ostatnich dniach liczba zakażeń spada (wczoraj było to 18 792 potwierdzonych przypadków), natomiast wciąż wysoka jest liczba przypadków śmiertelnych - wczoraj resort zdrowia raportował o 325 zgonach.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.