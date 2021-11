Koronawirus. 23 listopada. Rekordowy wzrost hospitalizacji. Ogromna liczba zgonów

Koronawirus. 23 listopada. - Dzisiaj odnotujemy poniżej 20 tys. zakażeń - powiedział 23 listopada w Newsroomie WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia

Rzecznik przyznał jednak, że mamy dramatyczny wzrost hospitalizacji - Ostatniej doby przybyło prawie 1000 pacjentów z covidem na łóżkach szpitalnych - dodał

Poza tym duża jest też liczba zgonów - prawie 400. - Około 70 proc. pacjentów zabieranych przez karetki pogotowia to są już pacjenci z obniżoną saturację, często znacznie obniżoną saturację na poziomie poniżej 80 proc. - podkreślał rzecznik MZ.

Przypomnijmy: minister zdrowia komentował wczoraj w Radiu Zet aktualną sytuację epidemiczną. Mówił również o ewentualnych restrykcjach. - Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń - powiedział Adam Niedzielski.

Koronawirus. 23 listopada prawie 400 zgonów

- Dzisiaj odnotujemy poniżej 20 tys. Natomiast ostatniej doby dość duża zmiana, jeśli chodzi o zajętość łóżek. Ostatniej doby przybyło prawie 1000 pacjentów z covidem na łóżkach szpitalnych - powiedział 23 listopada w Newsroomie WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodał dziś Ministerstw Zdrowia będzie raportowało prawie 400 zgonów.

Jak wyliczał Andrusiewicz w związku z dużym wzrostem liczby hospitalizacji do systemu „dostawiono” około 1000 łóżek covidowych. Aktualnie poziom zajętości to 75 proc.

- W tej chwili porównując kolejne tygodnie jesteśmy na pułapie mniej więcej 28 - 30 proc. wzrostów w zakresie dobowych zakażeń - mówił Andrusiewicz. Dodał, że duża liczba zgonów to pewne opóźnienie w raportowaniu po weekendzie, ale nie tylko.

- Cały czas podkreślamy: niestety pacjenci za późno udają się do lekarza, za późno informują stacje pogotowia o swoim samopoczuciu i mamy w tej chwili sytuację, w której w granicach 70 proc. pacjentów zabieranych przez karetki pogotowia to są już pacjenci z obniżoną saturację, często znacznie obniżoną saturację na poziomie poniżej 80 proc. Taki pacjent trafiający do szpitala to już jest z podłączane pod tlen, ale niejednokrotnie również pod respirator - podkreślał.

Dramatycznie rośnie liczba hospitalizacji

Wczoraj mieliśmy 12 334 nowe zakażenia koronawirusem. W szpitalach przebywało 17 358 chorych z COVID-19, w tym 1526 pod respiratorami.

Niestety wciąż odnotowywane są dramatyczne wzrosty hospitalizacji. W ciągu ostatniej doby o ponad 600 wzrosła liczba pacjentów na oddziałach covidowych w całej Polsce.

Obostrzenia w grudniu. Minister zdrowia podał warunek

Minister zdrowia komentował wczoraj w Radiu Zet aktualną sytuację epidemiczną. Mówił również o ewentualnych restrykcjach.

- Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń - powiedział Adam Niedzielski.

O jakich konkretnie obostrzeniach mowa, tego minister nie zdradził, dodał natomiast...

- Chodzi o bardziej "dolegliwe" restrykcje - podkreślił i zastrzegł, że decydujące znaczenie będzie miała wydolność systemu.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 11 osób zamieszanych w proceder fałszowania paszportów covidowych. Oszuści za podrobiony certyfikat COVID żądali od 1000 do 1500 zł. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa.

Do zatrzymań doszło na terenie województw lubelskiego, śląskiego i pomorskiego. Jak twierdzą śledczy sprawa ma charakter rozwojowy. Aktualnie policjanci wspólnie z prokuratorem ustalają m.in. osoby, które kupowały fałszywe poświadczenie zaszczepienia się.

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. To m.in. zarzuty korupcyjne, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy i posługiwania się tym dokumentem.

- Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej przedstawiono 8 podejrzanym, w tym jednemu mężczyźnie zarzuca się kierowanie tą grupą. Dodatkowo jedna z kobiet usłyszała zarzut fałszowania dokumentacji - informują służby.

