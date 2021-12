Koronawirus. 22 grudnia tragiczny rekord czwartej fali. Ogromna liczba zgonów

Koronawirus. 22 grudnia. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów? Najnowsze dane o sytuacji epidemicznej przedstawiło Ministerstwo Zdrowia

- Mamy 18 021 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazał resort zdrowia. Minionej doby zmarło 775 osób

22 grudnia w szpitalach przebywa 23 248 pacjentów z COVID-19, w tym 2053 pod respiratorami

Jak wylicza MZ w ciągu ostatniej doby wykonano 101 743 testów na koronawirusa

Koronawirus. 22 grudnia. Rekord zgonów

Niestety dzisiaj odnotowano tragiczny rekord czwartej fali pandemii w liczbie zgonów. Minionej doby zmarło 775 osób, w tym wyłącznie z powodu COVID-19 aż 247 osób, natomiast 528 miało choroby współistniejące.

To najwięcej od wielu miesięcy. Poprzedni rekord zanotowano w kwietniu tego roku, gdy liczba zgonów wyniosła 954.

Ile dzisiaj zakażeń? Jak wylicza MZ w ciągu ostatniej doby wykonano 101 743 testów na koronawirusa, w tym 29 345 to zlecenia od lekarzy rodzinnych.

- Mamy 18 021 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało w oficjalnym komunikacie z 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia.

22.12.2021 Najwięcej nowych zakażeń jest z województw:

mazowieckiego (2785),



śląskiego (2425),



wielkopolskiego (2026),



małopolskiego (1710),



dolnośląskiego (1527),



pomorskiego (1241),



łódzkiego (1062),



zachodniopomorskiego (929),



kujawsko-pomorskiego (850),



warmińsko-mazurskiego (633),



podkarpackiego (576),



opolskiego (549),



lubelskiego (503),



lubuskiego (419),



świętokrzyskiego (412),



podlaskiego (227).

147 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Bilans pandemii w Polsce:

4 000 270 - liczba zakażeń od początku pandemii

92 829 - liczna zgonów w związku z zakażeniem

3 484 352 - liczba ozdrowieńców

Koronawirus w Polsce. Oddziały covidowe wciąż przepełnione

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia 22 grudnia w szpitalach przebywa 23 248 pacjentów z COVID-19, w tym 2053 pod respiratorami.

Łącznie w systemie są obecnie 31 869 łóżka covidowe oraz 2 883 respiratory.

Według ostatnich danych na kwarantannie przebywa 383 232 osób. Liczba ozdrowieńców to 3 484 352.

Dla porównania wczoraj mieliśmy 13 806 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i aż 536 zgonów. W szpitalach przebywało 23 858 pacjentów z COVID-19, w tym 2058 pod respiratorami.

Samorządy zawodów medycznych wystosowały wspólny apel o obowiązku szczepień

Szczepienia przeciwko COVID-19

W Polsce wykonano dotąd ponad 45,7 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 20 861 652 osoby. Podano także m.in. 5 795 621 dawek przypominających.

Od środy 22 grudnia szczepienia za granicą można wpisać do krajowego systemu.

- Od 22 grudnia każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym oraz dawkę przypominającą, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w Polsce, by szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1). Ważne jest, by szczepionka była dopuszczona do obrotu na terytorium Unii Europejskiej - przekazał resort zdrowia.

Certyfikaty covidowe będą ważne krócej

To ważna zmiana dla posiadaczy paszportów covidowych. Unijny Certyfikat COVID będzie ważny krócej bez dawki przypominającej. Nowe przepisy będą obowiązywać w całej UE od 1 lutego.

Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli data pełnego szczepienia podstawowego (jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej lub drugą dawką w przypadku preparatu dwudawkowego) przypadnie po 1 lutego i minie od niego więcej niż 270 dni, to aplikacja mobilna używana do weryfikacji certyfikatu wskaże, że dokument ten wygasł. Żeby go przedłużyć, potrzebne będzie szczepienie przypominające.

Po zastrzyku przypominającym ważność certyfikatu COVID zostanie przedłużona bez ustalonego limitu.

Od stycznia 2022 dwa nowe leki z refundacją

