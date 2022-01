Koronawirus. 19 stycznia pilna konferencja ministra zdrowia. "Jest bardzo źle"

Koronawirus. 19 stycznia. Ile dziś zakażeń i zgonów? Najnowsze dane epidemiczne zdradzi w środę o 10.20 minister zdrowia na specjalnej konferencji prasowej

- O 10.30 będzie miał konferencję Adam Niedzielski, aby przedstawić dzisiejszy wynik, żeby powiedzieć, że piąta fala nie zbliża się, ale ona już u nas jest - przyznał wiceminister Waldemar Kraska w Radiowej Trójce

Wczoraj wiceminister zdrowia mówił o "lawinowym wzroście zakażeń". Było 19 652 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 377 osób

Resort zdrowia raportował, że we wtorek wykonano 100 527 testów na koronawirusa, w tym 45 760 to zlecenia od lekarzy POZ.

Koronawirus w Polsce. Ile zakażeń 19 stycznia?

Koronawirus. 19 stycznia. Ile dziś zakażeń i zgonów? Najnowsze dane epidemiczne zdradzi w środę o 10.20 minister zdrowia na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

- O 10.30 będzie miał konferencję prasową pan minister Adam Niedzielski, aby przedstawić ten dzisiejszy wynik. Ten wynik pokaże nam, że piąta fala nie zbliża się do nas, ale ona już w naszym kraju jest. Pan minister zaprezentuje dzisiejsze nowe dane - przyznał wiceminister Waldemar Kraska w Radiowej Trójce.

- To są bardzo duże liczby - powiedział wiceminister.

- Mam nadzieję, że to przemówi do tych Polaków, którzy kwestionują wartość szczepień - dodał.

Kraska poinformował, w Polsce potwierdzono już 966 zakażeń wariantem Omikrona.

Gigantyczny wzrost zakażeń

- Mamy 30 586 nowych zakażeń koronawirusem - powiedział Adama Niedzielski. Ostatniej doby zmarło 375 osób z powodu COVID-19.

Gdzie najwięcej zakażeń:

mazowieckiego (5594),

śląskiego (4647),

małopolskiego (3471),

dolnośląskiego (2458),

pomorskiego (2341),

wielkopolskiego (2195),

podkarpackiego (1789),

lubelskiego (1362),

łódzkiego (1360),

zachodniopomorskiego (1091),

warmińsko-mazurskiego (1034),

kujawsko-pomorskiego (986),

opolskiego (623),

świętokrzyskiego (585),

podlaskiego (518),

lubuskiego (354).

178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Piąta fala pandemii w Polce staje się faktem

Wczoraj wiceminister zdrowia mówił o "lawinowym wzroście zakażeń". Było 19 652 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 377 osób.

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w województwach śląskim (2193), małopolskim (2000) oraz dolnośląskim (1879).

Resort zdrowia raportował wczoraj, że wykonano 100 527 testów na koronawirusa, w tym 45 760 to zlecenia od lekarzy POZ.

Potwierdzono również ponad 700 zakażeń Omikronem. Jak mówił we wtorek Waldemar Kraska nowy wariant jest coraz częściej wykrywany w badanych próbkach. Dla przykładu w woj. pomorskim co drugi badany przypadek to właśnie Omikron. Natomiast ogólnie największy skok zakażeń jest obecnie w woj. podkarpackim.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.