Koronawirus. 17 stycznia. Kraska o liczbie zakażeń i zgonów. "Piąta fala już puka"

Koronawirus. 17 stycznia. Ile dziś zakażeń i zgonów? Najnowsze dane epidemiczne zdradził na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Rozpędzamy się. Ta piąta fala już puka do naszych granic. Dzisiejsze dane to 10 445 nowych przypadków, jeśli weźmiemy tydzień do tygodnia to wzrost o ponad 34 proc. (tydzień temu, 10 stycznia informowano o 7785 przypadkach - przyp. red.) - powiedział wiceminister zdrowia.