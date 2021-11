Koronawirus. 17 listopada mamy nowy tragiczny rekord czwartej fali! Zmarły 463 osoby

Koronawirus. 17 listopada. Jesteśmy coraz bliżej szczytu czwartej fali, rośnie też liczba chorych przyjmowanych na oddziały covidowe

- Mamy 24 239 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało w środę, 17 listopada Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 463 osoby!

Według najnowszych danych w szpitalach przebywa 15 316 pacjentów z COVID-19, w tym 1326 pod respiratorami

Wczoraj mieliśmy 16 590 nowych zakażeń koronawiursem. Najwięcej z mazowieckiego (3213), lubelskiego (1830) oraz małopolskiego (1303)

Sprawdź: Rewolucja w L4. Zwolnienie lekarskie na nową chorobę

Chirurg przerwał operację. Zabieg dokończyła instrumentariuszka? Szpital odpowiada

Koronawirus. 17 listopada. Ogromny wzrost zakażeń

- Mamy 24 239 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało w środę, 17 listopada Ministerstwo Zdrowia.

17.11.2021 Nowe zakażenia są z województw:

mazowieckiego (5084),



śląskiego (2728),



wielkopolskiego (2135),



lubelskiego (1938),



dolnośląskiego (1712),



łódzkiego (1543),



małopolskiego (1538),



zachodniopomorskiego (1238),



pomorskiego (1015),



podkarpackiego (988),



podlaskiego (984),



kujawsko-pomorskiego (973),



warmińsko-mazurskiego (790),



opolskiego (531),



świętokrzyskiego (491),



lubuskiego (363).

188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Minionej doby zmarły 463 osoby. Z powodu #COVID19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 339 osób.

➡ Liczba zakażonych koronawirusem 3 254 875/ 79 624 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Czytaj: Szpital wstrzyma przyjęcia pacjentów z COVID-19. "Kadra już nie wytrzymuje"

Koronawirus. 17 listopada w szpitalach przebywa 15 316 pacjentów z COVID-19

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia 17 listopada w szpitalach przebywa 15 316 pacjentów z COVID-19, w tym 1326 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie przygotowanych jest 20 788 łóżka covidowe oraz 1913 respiratory.

Według najnowszych danych na kwarantannie jest 436 285 osób. Liczba ozdrowieńców to 2 831 903.

Raport MZ 17.11.2021.jpg

Dodajmy, że rekord czwartej fali był 11 listopada. Tego dnia potwierdzono 19 074 nowe zakażenia (najwięcej z województwa mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego). Zmarło wówczas 274 osób.

Sprawdź: Zasiłek chorobowy, L4 i macierzyński po nowemu

Czwarta fala pandemii w Polsce rozpędza się

Wczoraj mieliśmy 16 590 nowych zakażeń koronawiursem. Najwięcej z mazowieckiego (3213), lubelskiego (1830) oraz małopolskiego (1303). Wykonano wówczas 82 760 testów na koronawirusa. W tym 50 088 to zlecenia na testy od lekarzy POZ. Zmarło 289 osób.

Jak informowało Ministerstwo Zdrowia w szpitalach przebywało 14 906 pacjentów z COVID-19, w tym 1270 pod respiratorami. To duży wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia - do szpitali trafiło bowiem aż 783 chorych z COVID-19.

W związku z rosnącą liczbą hospitalizacji MZ zwiększa liczbę dostępnych łóżek covidowych. Jak zapowiedział wczoraj rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz do 20 grudnia uruchomionych zostanie kolejnych 13 tys. miejsc, z czego 7 tys. jeszcze w listopadzie.

- W okolicach 20 grudnia chcemy mieć ok. 33 tys. miejsc covidowych w systemie, przygotowanych na ten odroczony o tydzień, dwa, szczyt czwartej fali, który będzie miał miejsce w szpitalach - powiedział.

Czytaj również: Szpital covidowy pilnie zatrudni medyków. Potrzeba pielęgniarek, ratowników i opiekunów medycznych

Z fałszywym paszportem covidowym trafiła do szpitala. Resztką sił przyznała, że nie ma szczepienia przeciw COVID-19

Szpital Uniwersytecki wstrzymuje przyjęcia. Powodem jest COVID-19

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.