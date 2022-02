Koronawirus. 15 lutego. Zakażenia i zgony. Kraska ujawnił dane. Zmarło 378 osób

Koronawirus. 15 lutego. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów? O najnowszych danych epidemicznych mówił we wtorek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Newsroom w WP

Koronawirus. 15 lutego. Zakażenia i zgony

Koronawirus. 15 lutego. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów? O najnowszych danych epidemicznych mówił we wtorek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce.

- Piata fala, szczyt tej piątej fali jest za nami. Mamy codzienne spadki, dziś to spadek o 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia - mówił.

15 lutego potwierdzono 22 267 nowych zakażeń. - To oczywiście dużo, to duże liczby, które powinny nas niepokoić, ale jeśli porównamy do ubiegłych tygodni, to zdecydowany spadek - skomentował Kraska.

Jak mówił wiceminister zdrowia ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 378 osób.

Dodał również, że z prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że pod koniec lutego w Polsce może być około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie.

15.02.2022. Gdzie potwierdzono najwięcej zakażeń?

mazowieckiego (3570),

wielkopolskiego (2589),

kujawsko-pomorskiego (2481),

śląskiego (1723),

dolnośląskiego (1531),

lubelskiego (1486),

łódzkiego (1394),

zachodniopomorskiego (1248),

pomorskiego (1240),

warmińsko-mazurskiego (1148),

małopolskiego (1028),

świętokrzyskiego (714),

lubuskiego (616),

podlaskiego (596),

podkarpackiego (440),

opolskiego (348).

115 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarło 378 osób, w tym 86 z powodu COVID-19, a 292 miały choroby współistniejące.

Od dziś nowe zasady izolacji i kwarantanny

Dziś, 15 lutego, wchodzą w życie kolejne zapowiedziane przez ministra zdrowia zmiany w kwarantannie i izolacji. Nowe obostrzenia to odpowiedź na mniejszą liczbę zakażeń i hospitalizacji.

Pierwsze zmiany w restrykcjach wprowadzono już w ubiegły piątek. Jedną z najważniejszych decyzji była likwidacja kwarantanny "z kontaktu".

Kwarantanna. Zmiany od 11 lutego:

7-dniowa kwarantanna wjazdowa (wyłącznie dla osób bez UCC),

likwidacja kwarantanny z kontaktu.

Kwarantanna i izolacja. Nowe przepisy od 15 lutego:

kwarantanna dla współdomowników wyłącznie w czasie izolacji członka rodziny,

7-dniowa izolacja dla wszystkich (obecnie trwa 10 dni),

reguły izolacji i kwarantanny dla medyków oraz służb mundurowych nie ulegają zmianom.







