Koronawirus. 11 stycznia. Niedzielski: dzisiaj przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych

Koronawirus. 11 stycznia. Zakażenia i zgony. Najnowsze dane epidemiczne zdradził we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie TVN24

Ostatniej doby zmarły 493 osoby. Potwierdzono 11 400 tys. zakażeń koronawirusem

Szef MZ przyznał, że dzisiaj przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych

Wczoraj w szpitalach przebywało 18 160 pacjentów z COVID-19, w tym 1790 pod respiratorami

Liczba zakażeń w poniedziałek tradycyjnie już była zaniżona po weekendzie. Wykonano niespełna 55 tys. testów i potwierdzono 7 785 przypadków SARS-CoV-2

Koronawirus. 11 stycznia. Zakażenia i zgony

Najnowsze dane epidemiczne zdradził we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie TVN24.

- Dziś jest ten kolejny smutny dzień, przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych - przyznał szef resortu zdrowia.

Jak dodał potwierdzono 11 400 zakażeń. - To mniej więcej liczby podobne jak w zeszłym tygodniu. To pośrednio wynika z tego, że mamy za sobą dłuższy weekend i te dane o zgonach są podawane z opóźnieniem - wyjaśnił minister.

Niestety znacząco wzrosła w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zgonów. Ostatniej doby zmarły 493 osoby.

Fatalne prognozy na koniec stycznia. Nawet 700 zgonów dziennie

Niestety tragiczne są prognozy zakażeń na koniec stycznia, gdy w Polsce zacznie dominować Omikron. Z danych opublikowanych przez badaczy z grupy MOCOS wynika, że liczba zakażeń wzrośnie wówczas nawet do poziomu ponad 108 przypadków dziennie. Rosnąć będzie także liczba zgonów od połowy tego miesiąca, by pod koniec osiągnąć poziom prawie 700 dziennie.

Na dramatyczne wzrosty zakażeń i hospitalizacji szykuje się również Ministerstwo Zdrowia.

- W tej chwili zwiększamy poziomy zapasów leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, ale przede wszystkim przygotowujemy plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie - mówił w ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia.

Czeka nas kryzys wydolności systemu ochrony zdrowia?

Scenariusze są dwa. Pierwszy zakłada zwiększenie liczby łóżek covidowych do 40 tys., drugi do 60 tys. łóżek (realna liczba łóżek "mających elastyczność zarządzania" w systemie wynosi natomiast 100-120 tysięcy)

- O ile ta pierwsza liczba to już jest poziom, z którym mieliśmy do czynienia, to poziom 60 tys. łóżek, który byłby w najgorszym, najbardziej czarnym scenariuszu przeznaczony na walkę z pandemią, to jest już poziom, który oznacza ogromny kryzys, jeżeli chodzi o wydolność systemu opieki zdrowotnej na poziomie szpitalnictwa - ocenił Adam Niedzielski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.