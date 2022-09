Infekcja płuc i mukowiscydoza. Naukowcy odkryli współdziałanie antybiotyku i miodu

Naukowcy z Uniwersytetu Aston w Birmingham (Wielka Brytania) odkryli, jak polepszyć efekt leczenia infekcji płuc przy użyciu mieszanki leku i pewnego miodu

Naukowcy z Mycobacterial Research Group w College of Health and Life Sciences Uniwersytetu Aston połączyli miód manuka i lek amikacynę w preparacie do nebulizacji

Mikstura podawana pacjentom z mukowiscydozą szybciej leczy szkodliwe bakteryjne zakażenie płuc Mycobacterium abscessus

Zakażają się osoby o słabszej odporności

Mycobacterium abscessus to gatunek szybko namnażających się, wielolekoopornych prątków niegruźliczych, które powszechne w glebie i wodzie. Chociaż M. abscessus najczęściej powoduje przewlekłą infekcję płuc oraz infekcję skóry i tkanek miękkich, może również powodować infekcje prawie wszystkich narządów ludzkich, głównie u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym. Infekcje wywołane przez kompleks M. abscessus są trudniejsze do leczenia ze względu na oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe.

Miód o właściwościach antybakteryjnych

Od dawna wiadomo, że miód manuka ma szerokie właściwości lecznicze, ale ostatnio został zidentyfikowany ze względu na jego szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Teraz naukowcy odkryli, że miód manuka może zabić wiele lekoopornych infekcji bakteryjnych, takich jak Mycobacterium abscessus – które zwykle dotykają pacjentów z mukowiscydozą lub rozstrzeniem oskrzeli.

Mukowiscydoza to choroba genetyczna: na całym świecie choruje na nią ponad 100 tys. osób. Z kolei rozstrzenie oskrzeli to długotrwałe schorzenie, w którym drogi oddechowe płuc ulegają poszerzeniu, co prowadzi do nagromadzenia nadmiaru śluzu, który może uczynić płuca bardziej podatnymi na infekcje.

W badaniu naukowcy wykorzystali próbki bakterii Mycobacterium abscessus pobrane od 16 zakażonych pacjentów z mukowiscydozą. Następnie przetestowali antybiotyk amikacynę w połączeniu z miodem manuka, aby odkryć, jaka dawka jest wymagana do zabicia bakterii.

W ramach badań zespół wykorzystał laboratoryjny model płuc i nebulizator — urządzenie wytwarzające drobny strumień cieczy, często używany do inhalacji leku. Odkryto, że nebulizując razem miód manuka i amikacynę, poprawiono usuwanie bakterii, nawet przy użyciu niższych dawek amikacyny. To skutkowałoby mniejszą ilością zmieniających życie skutków ubocznych dla pacjenta.

Leczenie pacjentów z infekcjami amikacyną

Obecnie pacjentom podaje się koktajl antybiotyków, co często nie skutkuje wyleczeniem. Dawka amikacyny zwykle stosowana u pacjenta w celu zwalczenia infekcji wynosi 16 mikrogramów na mililitr. Naukowcy odkryli, że nowa kombinacja z miodem manuka wymagała dawki zaledwie 2 mikrogramów na mililitr amikacyny – co skutkowało zmniejszeniem dawki leku o jedną ósmą.

Do tej pory Mycobacterium abscessus było praktycznie niemożliwe do zwalczenia u osób z mukowiscydozą. Może być również śmiertelne, jeśli pacjent wymaga przeszczepu płuc, ponieważ nie kwalifikuje się do operacji, jeśli występuje infekcja.

Komentując swoje odkrycia, główna autorka i doktorantka Victoria Nolan powiedziała:

- Do tej pory leczenie infekcji płuc wywołanych przez Mycobacterium abscessus może być problematyczne ze względu na lekooporność. Różnorodność antybiotyków wymaganych do zwalczania infekcji powoduje poważne skutki uboczne. Jednak zastosowanie tego potencjalnego leczenia łączącego amikacynę i miód manuka jest bardzo obiecujące jako ulepszona terapia tych strasznych infekcji płucnych - stwierdziła.

- Łącząc całkowicie naturalny składnik, taki jak miód manuka z amikacyną, jednym z najważniejszych, ale toksycznych leków stosowanych w leczeniu Mycobacterium abscessus, znaleźliśmy sposób na potencjalne zabicie tych bakterii ośmiokrotnie mniejszą ilością leku niż wcześniej. możliwość znacznego zmniejszenia utraty słuchu związanego z amikacyną i znacznej poprawy jakości życia tak wielu pacjentów – szczególnie tych z mukowiscydozą - wyjaśnił dr Jonathan Cox, starszy wykładowca mikrobiologii na Uniwersytecie Aston. - Jestem zachwycony wynikiem tych badań, ponieważ torują one drogę przyszłym eksperymentom i mamy nadzieję, że dzięki finansowaniu możemy przejść do badań klinicznych, które mogą doprowadzić do zmiany strategii leczenia tej wyniszczającej infekcji.

Źródło: Victoria C. Nolan, James Harrison, Jonathan AG Cox. Synergia in vitro między miodem manuka i amikacyną przeciwko kompleksowi Mycobacterium abscessus wykazuje potencjał do terapii nebulizacyjnej . "Mikrobiology", 2022; 168 (9) DOI: 10.1099/mik.0.001237







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.