Ekspert z ICM: piąta fala przyniesie 500-600 zgonów dziennie. "Może umrzeć do 20 tys. osób"

Kontakt z omikronem czeka każdego z nas w sposób szybki i błyskawiczny. Każdy Polak będzie w ekspozycji na koronawirusa i każdy wchłonie jego dawkę - mówi dr Franciszek Rakowski

Przewidujemy, że szczyt piątej fali nastąpi pomiędzy 7 i 14 lutego. Do marca będzie po wszystkim - wskazuje

Uważamy, że w szczycie piątej fali zajętych może być 35-50 tys. łóżek szpitalnych, co już wykracza poza „zdolności przerobowe” ochrony zdrowia - zaznacza

Szacujemy, że możemy mieć w tej fali w Polsce 500-600 zgonów dziennie, a w sumie - do ok. 20 tys. - dodaje

Nie warto się przejmować liczbami dotyczącymi zakażeń, bo będą one dotyczyły zdecydowanej większości społeczeństwa. Tu różnimy się nieco z grupą MOCOS, która uważa, że przechoruje teraz ok. 50 proc. społeczeństwa, a my jesteśmy zdania, że będzie to powyżej 30 mln osób - ocenił w poniedziałek w rozmowie z Radiem Plus dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

"Każdego z nas czeka błyskawiczny kontakt z omikronem"

- Nie ulega wątpliwości, że każdy Polak będzie w ekspozycji na koronawirusa i każdy wchłonie jego dawkę, wykształcając przeciwciała przeciwko wariantowi omikron. Kontakt z omikronem czeka każdego z nas w sposób szybki i błyskawiczny - zapowiedział ekspert.

Jak mówił, wszystko wskazuje na to, że szczyt piątej fali nastąpi pomiędzy 7 i 14 lutego. Potem przyjdzie spadek, tak samo gwałtowny, jak gwałtowny był narost. Do marca będzie po wszystkim.

"W szczycie tej fali zajętych może być 35-50 tys. łóżek w szpitalach"

- Jak to się przełoży na zajętość łóżek szpitalnych? Współczynnik hospitalizacji po zakażeniu omikronem nie jest znany. To, co przekazują poszczególne państwa, to współczynnik hospitalizacji efektywnych. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z różnymi społeczeństwami. Inna sytuacja jest w Anglii, gdzie bardzo wiele osób zaszczepiło się szczepionką AstraZeneca, inna sytuacja jest w USA, itd. Te współczynniki nie przekładają się tak łatwo z kraju na kraj - wyjaśniał.

- Jeśli chodzi o Polskę, uważamy, że w szczycie piątej fali zajętych może być 35-50 tys. łóżek szpitalnych, co już wykracza poza „zdolności przerobowe” ochrony zdrowia - zaznaczył dr Rakowski.

- Jeżeli mówimy o zgonach, to liczba ponad 100 tys. osób, które zmarły z powodu Covid-19 od początku pandemii jest zaniżona, bo są to tylko zgony zarejestrowane. Liczba rzeczywista jest bliższa 140 tys. Piąta fala bez wątpienia przyniesie kolejne zgony, tym bardziej, że błyskawicznie obejmie całą populację. Szacujemy, że może to być 500-600 zgonów dziennie, a w sumie - do ok. 20 tys. - oszacował ekspert.

"Obostrzenia mają sens, ale tylko krótkotrwałe"

- Co do obostrzeń, można w tej sytuacji zapytać, czy mają one w ogóle sens. Moim zdaniem tak, ale powinny być krótkotrwałe. Ich celem byłoby spłaszczenie fali pandemii po to, aby rozłożyć ją inaczej w czasie i zmniejszyć w ten sposób zajętość łóżek szpitalnych - podkreślił dr Rakowski.

- Mam nadzieję, że po przejściu piątej fali będziemy już bardziej odporni. Warto pamiętać, że czwarta fala doprowadziła do odporności zbiorowiskowej i gdyby nie pojawił się omikron, moglibyśmy zdjąć maseczki i żyć zupełnie normalnie. Być może po piątej fali będzie to możliwe - dodał.







