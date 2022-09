Duże zmiany w przychodniach od 1 października. Mają skrócić kolejki do specjalistów

Jeszcze w sierpniu do konsultacji przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Przepisy znacząco rozszerzą pakiet badań, na jakie będzie mógł kierować pacjenta lekarz rodzinny, m.in. o badania z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii

Zmiany mają przyspieszyć diagnostykę i usprawnić leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, astmy oskrzelowej, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, niedoczynności tarczycy

Ponadto zmiany mają ułatwić dostęp do konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa i ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem w ramach przychodni POZ, bez konieczności kierowania go do specjalistycznej poradni

Projekt rozporządzenia w sprawie opieki koordynowanej ma wejść w życie 1 października

Zmiany mają umożliwić realizację świadczeń opieki koordynowanej związanej z:

leczeniem cukrzycy,

nadciśnienia tętniczego,

niewydolności serca,

przewlekłej choroby niedokrwiennej serca

migotania przedsionków

astmy oskrzelowej

przewlekłej choroby obturacyjnej płuc

niedoczynności tarczycy

diagnostykę guzków pojedynczych i mnogich tarczycy

Jakie nowe badania w koszyku lekarza POZ?

Od 1 października do koszyka lekarza rodzinnego wejdzie długa lista świadczeń, na które będzie mógł kierować lekarz POZ. Są to:

badania biochemiczne i immunochemiczne:

o BNP (NT-pro-BNP);

o albuminuria (stężenie albumin w moczu);

o UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);

o antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);

o antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);

o antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie);

badania elektrofizjologiczne:

o EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);

o Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);

o Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego);

badania ultrasonograficzne:

o USG Doppler tętnic szyjnych;

o USG Doppler naczyń kończyn dolnych;

o ECHO serca przezklatkowe;

diagnostyka czynnościowa:

o spirometria;

o spirometria z próbą rozkurczową;

diagnostyka inwazyjna – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).

Nowe badania w POZ to elementy opieki koordynowane

- Proponowane w projekcie rozporządzenia świadczenia są elementami wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) opieki koordynowane - przypomina Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu, który jeszcze w lipcu skierowano do konsultacji publicznych.



Jak przypomina resort, w oparciu o wyniki pilotażu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, wytypowano choroby, które należy objąć szczególną opieką już w ramach wdrożenia projektu systemowo.

- Powyższe choroby są najczęstszymi chorobami przewlekłymi, które lekarze POZ diagnozują w trakcie udzielania świadczeń, jednakże czynnikiem utrudniającym postawienie pełnej diagnozy oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych jest m.in. brak dostępności do badań diagnostycznych. W konsekwencji powodowało to konieczność kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu zdiagnozowania problemu zdrowotnego i ustalenia dalszej terapii - argumentuje resort zdrowia.

Szybszy dostęp pacjentów do badań i specjalistów

Jak wskazuje resort zdrowia, wprowadzenie świadczeń opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej ma na celu umożliwienie

dostępu do:

badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii i pozwoli na skuteczne wykrywanie i diagnozowanie najczęstszych chorób przewlekłych,

konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa i ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem w ramach POZ, bez konieczności kierowania go do AOS,

wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, co poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w przypadku chorób przewlekłych objętych opieką koordynowaną,

porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki POZ, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki,

porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

Pacjenci mają z kolei zyskać:

możliwość szybszego ustalenia diagnozy oraz określenia planu leczenia,

dostęp do kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej,

możliwość podniesienia kompetencji w zarządzaniu chorobą, w tym nauczenia się zachowań sprzyjających zdrowiu

