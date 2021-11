Dramatycznie przybywa dzieci z ciężkim COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim. Najmłodsze miało 2 tygodnie

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie gwałtownie rośnie liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zakażenia Covid-19 – alarmują przedstawiciele placówki

- Z powodu niespotykanej dotąd wśród dzieci liczby zakażeń, wymagających leczenia szpitalnego, w czwartek decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego zwiększyliśmy bazę łóżek covidowych z 25 do 35 - mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Ponadto w szpitalu przeorganizowano pracę oddziałów. - Tworząc 2 poziomy covidowe i 1 poziom niecovidowy dla dzieci z innymi chorobami zakaźnymi – wyjaśnia dyrektor

Jak wskazują medycy wszyscy pacjenci mają gorączkę oraz pilne wskazania do hospitalizacji. Większość z nich ma na tyle nasiloną duszność, że wymaga podawania tlenu

Szpital blokuje przyjęcia. Od 29 listopada będzie w całości covidowy

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przebywa 29 pacjentów z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19.

- Z powodu niespotykanej dotąd wśród dzieci liczby zakażeń, wymagających leczenia szpitalnego, w czwartek decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego zwiększyliśmy bazę łóżek covidowych z 25 do 35. Przeorganizowaliśmy pracę Oddziału Chorób Zakaźnych dla Dzieci, tworząc 2 poziomy covidowe i 1 poziom niecovidowy dla dzieci z innymi chorobami zakaźnymi – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

W oddziale covidowym przebywają pacjenci od urodzenia do ukończenia 18. roku życia, to również niemowlaki i kilkuletnie maluchy. Najmłodsze przyjęte do szpitala dziecko z COVID-19 miało dwa tygodnie.

Wszyscy pacjenci mają gorączkę oraz pilne wskazania do hospitalizacji

- Wszyscy pacjenci mają gorączkę oraz pilne wskazania do hospitalizacji. Większość z nich ma na tyle nasiloną duszność, że wymaga podawania tlenu – mówi lek. Anna Zdanowska-Ruskań, kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Lekarze zwracają uwagę, że pacjenci oddziału, którzy mają ukończone 12 lat są niezaszczepieni przeciw Covid-19. Podobnie jak rodzice dzieci młodszych, które same nie mogą być jeszcze szczepione i ciężko przechodzą zakażenie.

Coraz więcej chorych dzieci w poradni medycy rodzinnej

Ponadto na coraz większą liczbę dzieci z objawami COVID-19 zwracają uwagę pediatrzy z Poradni Medycyny Rodzinnej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

- Codziennie przyjmujemy po kilkanaścioro dzieci z takimi objawami zakażenia koronawirusem, jak: wysoka gorączka, uporczywy kaszel, biegunka i duże osłabienie – przyznaje lek. Sławomir Ogórek, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej.

- Niestety, w większości rodzice tych dzieci nie są zaszczepieni. Przed chwilą miałem telefon w sprawie półtorarocznego dziecka, chorującego na Covid-19 z dusznością. Oboje rodzice niezaszczepieni...

Dodajmy, że wczoraj mieliśmy rekordową liczbę zgonów - zmarło 497 osób, a także najwyższą w czwartej fali dzienną liczbę zakażeń - potwierdzono 28 128 nowych przypadków SARS-CoV-2. W szpitalach przebywało ponad 19 tys. pacjentów z COVID-19, w tym 1657 pod respiratorami

