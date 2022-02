Amantadyna jak placebo. Są pierwsze wyniki badań w leczeniu COVID-19

Są pierwsze wyniki badań klinicznych stosowania amantadyny w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19

Omówiono je podczas konferencji Ministerstwa Zdrowia w piątek 11 stycznia

- Wnioski, które przedstawimy, pokazują w sposób jednoznaczny wynik - mówił profesor Adam Barczyk podczas piątkowej konferencji dotyczącej stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19

Amantadyna okazała się być równie skuteczna co placebo w leczeniu COVID-19

Amantadyna na COVID-19 nieskuteczna. Są pierwsze wyniki badań

Jak poinformował prof. Barczyk, badanie było wieloośrodkowe - łącznie brało w nim udział 20 ośrodków. Analizę przeprowadzono na populacji badania z grudnia 2021 roku, kiedy uczestniczyło w nim 163 zrandomizowanych pacjentów. Ponieważ część pacjentów nie zgodziła się na kontynuację udziału bądź wycofała zgodę z uczestnictwa w grupie zrandomizowanych pacjentów, zaprezentowana podczas konferencji analiza dotyczyła 149 chorych.

78 pacjentów otrzymało amantadynę, a 71 - placebo. Badanie było podwójnie zaślepione i prowadzone w populacji pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w stanie umiarkowanym bądź ciężkim, czyli tymi, którzy są na początku choroby, ale trafiają do szpitala, ponieważ - jak wskazał profesor - wówczas "zaczyna się zapalenie płuc, pojawia się niedotlenienie we krwi i pacjent trafia do szpitala". Specjalista zaznaczył, że drugie badanie prowadzone przez prof. Konrada Rejdaka z Lublina dotyczyło innej populacji.

Prof. Barczyk przedstawił następnie wykres, który obejmował punkt końcowy czyli czas zdrowienia i dwie krzywe: krzywą placebo i krzywą amantadyny.

- Prawdopodobieństwo wyleczenia w czasie: te krzywe niemal idealnie idą jedna z drugą (...) - mówił profesor. - Krzywa placebo i amantadyny idzie niemal dokładnie tak samo, nie ma tutaj żadnego trendu na korzyść amantadyny - dodał.

Profesor zaznaczył, że dalsze powiększanie populacji badania miałoby sens wtedy, gdyby naukowcy "widzieli, że jest jakakolwiek szansa", że w przypadku np. podwojenia populacji można byłoby wykazać efekt zmienności statystycznej.

- Tutaj nawet po podstawieniu do specjalnych wzorów statystycznych nie bylibyśmy w stanie wyliczyć, jaka miałaby być populacja, ponieważ nie ma żadnych różnic - wskazał.

Koniec rekrutacji pacjentów i badań nad amantadyną

Barczyk uściślił, że w szpitalu, w fazie replikacji wirusa, gdy był podawany pacjentom remdesivir, "były obawy, że pacjenci z jednej bądź drugiej grupy być może będą otrzymywali więcej remdesiviru, co wpłynie na wynik badania, stąd też remdesivir był rozłożony po równo". Ten parametr był monitorowany i profesor zapewnił, że nie było tak, że jedna z grup otrzymywała większe dawki tego leku.

- Nie mamy jeszcze pełnej analizy. To jest analiza wstępna, ale wyniki są na tyle jednoznaczne, że uznaliśmy, że nie możemy czekać kolejnych tygodni dopracowując te wyniki, tylko powinniśmy jak najszybciej pokazać - kontynuował.

Specjalista poinformował jednak o częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych, gdzie "nieznacznie wyższa liczba" była po stronie placebo.

Barczyk dodał, że zwrócił się do prezesa Agencji Badań Medycznych o zaprzestanie rekrutacji pacjentów i zakończenie badania.

