Recepty na silne leki z receptomatów. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: takie postępowanie jest błędne

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ze względu na liczne sygnały i pytania napływające od pacjentów i lekarzy wydał stanowisko w sprawie wystawiania recept na leki stosowane w terapii zaburzeń psychicznych. Jednocześnie zwrócił uwagę na podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków m.in. o działaniu przeciwlękowym, przeciwdepresyjnym, neuroleptyków czy normotymicznych.

Oprócz tego wskazano także, że choroby współistniejące i farmakoterapia stosowana z innych powodów czy różne okoliczności życiowe również mogą wpłynąć na stosowane leki (zarówno na dawki, jak i rodzaj substancji).

- Wszystkie te okoliczności (oraz wiele innych tu niewymienionych) wymagają wnikliwej analizy, której przeprowadzenie jest ważnym elementem kształcenia lekarzy – czytamy.

Towarzystwo nawiązało także do korzystania ze zautomatyzowanych form pozyskiwania recept na leki stosowane w psychiatrii (receptomaty).

- Takie postępowanie jest merytorycznie błędne i nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie Zarząd Główny apeluje do Kolegów i Koleżanek lekarzy specjalistów o poświęcenie należytej uwagi i czasu Pacjentom, którzy zgłaszają się w celu oceny wskazań do dostosowania leczenia farmakologicznego do bieżącego stanu klinicznego – podano w stanowisku.