Lekarka ostrzega: medyczna marihuana nie ma żadnej skuteczności w psychiatrii

Lekarz rezydent psychiatrii Anna Bazydło w mediach społecznościowych odniosła się do kwestii medycznej marihuany w leczeniu depresji.

Dyskusja jednak nie zakończyła się. Bazydło odniosła się do tezy, że marihuana medyczna pomaga obniżyć napięcie mięśniowe.

Jak zauważyła Bazydło, wszystkie badania, które można znaleźć na potwierdzenie skuteczności w psychiatrii, są oparte o "self-report". - Nie potwierdzają się te obserwacje w ocenach skalami psychologicznymi i psychiatrycznymi nasilenia objawów. Spłycenie snu jest widoczne w chronogramach, czyli po prostu analizach czasu trwania poszczególnych faz snu w polisomnografii - poinformowała.

Drugim problemem jest w ocenie Anny Bazydło "źródło diagnozy i jakość tej wspólnej diagnozy". Lekarka stwierdziła, że można byłoby zdziwić się, ile osób "ma ADHD", bo "zrobiło sobie samodzielnie test, a lekarze, nie wiedząc, co z tym zrobić, wpisują im rozpoznanie".

- Daleko nie szukając: moja ostatnia pacjentka ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości, dostała od doktora kwestionariusz DIVA (nie wiem, którą edycję) do wykonania z rodzicami, na tej podstawie dostała rozpoznanie i leki. Cóż - te leki to nie był dobry pomysł - skomentowała.

Poruszony został również temat innych narkotyków: grzybów halucynogennych i MDMA do pomocy w leczeniu zaburzeń psychicznych.

- Nie odbywa się to na poziomie poszczególnych oddziałów, bardziej wskazanym byłoby kierować to pytanie do rady naukowej IPiN. Póki co ketamina została zauważona przez MZ, ale ma niezrozumiałe dla mnie wskazania refundacyjne, co będzie ciekawie wykorzystane przez prywatne podmioty - podsumowała.