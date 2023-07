80 mln zł dla szpitali psychiatrycznych. Niedzielski: czterokrotnie zwiększyliśmy nakłady

80 mln zł na wzmocnienie infrastruktury szpitalnej w psychiatrii

- Dzisiaj rozstrzygamy konkurs na blisko 80 mln zł, które przeznaczamy na wzmocnienie infrastruktury szpitalnej w psychiatrii. To jeden z kilku kroków nadganiania luki związanej z infrastrukturą i pierwsza z pul, które chcemy przeznaczyć na ośrodki psychiatryczne - tumaczył 24 lipca w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, że negocjowane są też pieniądze z unijnego programu FEnIKS na blisko miliard złotych. A w tej chwili w parlamencie procedowana jest poprawka, która umożliwi wykorzystanie również Funduszu Medycznego na finansowanie psychiatrii.

- To odpowiedź na problemy z jakimi mamy do czynienia po COVID, po okresie izolacji, kiedy rzeczywiście częstotliwość pojawiania się problemów psychiatrycznych rośnie drastycznych - tłumaczył szef resortu zdrowia.

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Marcin Martyniak wyliczał, że 26 szpitali, tj. ok. 70 proc. wszystkich oddziałów otrzyma środki pieniężne z "Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023".

- Mogą być przeznaczone na remont i modernizację oddziałów, wyposażenie w sprzęt, ale również, co jest istotne dla szpitali psychiatrycznych, na tereny wokół nich - tłumaczył Martyniak.

Opieka psychiatryczna dzieci

Minister przypominał, że w 2018 roku rozpoczęto reformę opieki psychiatrycznej dla dorosłych, a rok później dedykowaną dla dzieci.

- W ramach obu tych reform udało nam się kompletnie zmienić filozofię systemu. W tej chwili mamy blisko 400 ośrodków opieki środowiskowej dla dzieci, przy początkowych planach, że liczba ta zostanie osiągnięta dopiero w 2030 roku - przyznał Niedzielski, podkreślając, że Ministerstwu Zdrowia "udało się zbudować dosyć gęstą sieć pomocy w ramach opieki środowiskowej".

Dodał, że oprócz tego istnieje 136 ośrodków drugiego poziomu, tam, gdzie pracuje już psychiatra i możliwe jest udzielenie pomocy stacjonarnej. Ośrodków opieki stacjonarnej jest natomiast 38.

- Cały ten rozwój wymaga nie tylko tego, że zmieniamy regulacje, zmieniamy model, budujemy nowe ośrodki, kompletujemy zespoły, ale również finansowania - tłumaczył.

Wyliczał, że w przypadku psychiatrii dla dzieci w ciągu ostatnich czterech lat czterokrotne zwiększono nakłady na opiekę.

- To oczywiście są przede wszystkim pieniądze na te ośrodki pomocy środowiskowej. Z poziomu finansowania mniej więcej 250 mln w 2019 roku doszliśmy do planu na ten rok, który przekracza miliard złotych. To jest skok cywilizacyjny - podkreślił.

Źródło: MZ







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.