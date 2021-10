ZUS tropi zwolnienia lekarskie. Sprawdzi, gdzie byłeś na L4. Nowe metody kontroli

Uwaga, zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS. Zakład może zbadać na przykład czy L4 nie jest traktowane jak urlop

ZUS po wprowadzeniu nowelizacji o ubezpieczeniach społecznych zyskał więcej możliwości ułatwiających sprawdzanie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich (L4)

Dzięki temu ZUS może znacznie szybciej i sprawniej walczyć z osobami, które L4 traktują na przykład jak urlop

Jeśli kontrolerzy ZUS dostrzegą nieprawidłowości, Zakład może ubiegać się o zwrot zasiłku chorobowego.

ZUS tropie zwolnienia lekarskie. Sprawdzi, gdzie byłeś na L4

Jak przypomina "Strefa Biznesu", ZUS zyskał nowe możliwości dzięki wprowadzeniu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Urzędnicy mogą nie tylko sprawdzić, co robią oraz gdzie przebywają osoby na zwolnieniu lekarskim, ale także mają podstawę prawną, by żądać zwrotu zasiłku chorobowego od osób pobierających go nieuczciwie.

Szczególnie narażone na gruntowną kontrolę są osoby pobierające bardzo wysokie zasiłki albo przebywają na L4 powyżej 30 dni.

Wspomniana nowelizacja funkcjonuje od 18 września tego roku.

Kod choroby na L4. Co widzi pracodawca na zwolnieniu lekarskim?

ZUS może żądać zwrotu zasiłku chorobowego

Wprowadziła ona zasadnicze zmiany w art. 84 dotyczącym zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. "Strefa Biznesu" wspomina, że pojawił się w nowelizacji nowy punkt dający ZUS podstawę prawną do występowania z żądaniem zwrotu zasiłku chorobowego, gdy był on nienależnie pobrany.

Także z początkiem 2022 roku zacznie obowiązywać także art. 4 nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych ustaw. Jego treść brzmi:

- ZUS, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić – przekazuje prawo.pl

Jak wyglądają kontrole L4? Co może ZUS? Metody kontroli

Co może zrobić ZUS?

będzie mógł sprawdzić logowania telefonu w czasie trwania L4 (dotyczy to także m.in. współmałżonka);

także znajomi lub sąsiedzi mogą być pytani przez ZUS, czy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego chorujący np. nie kosił trawnika czy też nie prowadził remontu;

urzędnicy będą mogli też wystąpić do prowadzących portale społecznościowe lub operatorów telekomunikacyjnych, by sprawdzić aktywność danej osoby we wskazanym okresie;

jeśli chorujący w czasie trwania L4 wyjechał na wakacje, wówczas ZUS może wystąpić do biura podróży z prośbą o informację, gdzie dana osoba się znajduje.

Ważne zmiany od stycznia 2022 roku

Przypomnijmy, już od 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady liczenia okresu zasiłkowego. Ubezpieczeni otrzymają niższy zasiłek, bo okres za jaki będą mogli go pobrać, będzie krótszy. Do 182 dniowego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Po zmianie przepisów nie będzie miało znaczenia czy choroba jest ta sama czy nie. Okres zasiłkowych będzie jeden i co do zasady będzie wynosił 182 dni.

