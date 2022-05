Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

Przepisy zakładają, że ZUS przekaże do NFZ więcej informacji o ubezpieczonych

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 10 czerwca 2022 roku

ZUS przekaże NFZ więcej informacji o ubezpieczonych

To projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego.

W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań w projektowane rozporządzenie uwzględnia:

Konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”.

Konieczność zapewnienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanego dalej „Fuduszem”, aktualnych danych o statusie osób w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.

Konieczność zapewnienia Fuduszowi aktualnych danych o numerze telefonu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Konieczność uproszczenia procedury przekazywania przez ZUS do Funduszu danych związanych z określeniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji.

Ważny jest zwłaszcza punkt drugi.

- Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego, ZUS nie przekazuje do Funduszu, w odniesieniu do osób w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, danych o dacie powstania i ustania ich prawa do zasiłku. Fundusz obecnie otrzymuje w odniesieniu do tej kategorii osób informację o dacie wypłaty zasiłku oraz informację o okresie, za który wypłacono zasiłek dopiero po dokonaniu przez ZUS wypłaty, co powoduje, że Fundusz nie ma aktualnych danych o statusie tych osób w okresie pobierania zasiłku. Osoby takie posiadają w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych status osoby nieuprawnionej do świadczeń. W konsekwencji:

- system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, zwany dalej „eWUŚ”, nie potwierdza na bieżąco prawa do świadczeń tych osób (osoby takie muszą składać oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń lub przedstawiać dokumenty w postaci papierowej, a Fundusz jest obciążony dodatkową pracą związaną z koniecznością weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów),

- jest utrudniona comiesięczna weryfikacja dokonywana przez Fundusz deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, złożonych przez te osoby.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

DO POBRANIA Rozporządzenie MZ z 9 maja.pdf Prezentacja PDF • 0,21 MB