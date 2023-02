Zmiany w receptach i na skierowaniach. Ministerstwo Zdrowia zweryfikuje, czy jest taka potrzeba

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poselską w sprawie terminu ważności recept i skierowań lekarskich. Chodzi o to, aby umieszczać na dokumentach informację, jak długo są ważne. Na wstępie zaznaczył, że zakres danych wynika z zapisów prawa farmaceutycznego.

Także z zapisów prawa farmaceutycznego wynikają terminy, w których może dojść do realizacji recept. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

a) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

b) produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta,

Wiceszef MZ przypomniał także, że w przypadku realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia", recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia".

- Jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania - przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej dostosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie – zaznaczył wiceminister Miłkowski.