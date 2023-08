Zdjęto ograniczenia na lek opioidowy. To była jedna z ostatnich decyzji ministra Niedzielskiego

Nie ma już konieczności weryfikacji historii choroby pacjenta przy wypisywaniu leków zawierających tramadol oraz tropicamidum

Decyzję o zniesieniu ograniczenia na te grupy leków podjął Adam Niedzielski dzień przed dymisją

Zdaniem prawników ograniczenie preskrypcji tych medykamentów było bezprawne

W ustalanie listy objęte obostrzeniami zaangażowane było Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowia oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Leki z tramadolem i tropicamidum przestały być bezprawnie ograniczane



Zniesiono ograniczenia przy wystawianiu leków zawierających tramadol oraz tropicamidum. Łącznie spod obostrzeń wyłączono 151 produktów leczniczych w różnych dawkach i formach.

Przypomnijmy: 2 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. W dużym skrócie: wymaga ono zweryfikowania historii choroby i przyjmowanych przez pacjenta leków w przypadku chęci przepisania medykamentów narkotycznych i psychotropowych, jeżeli od ostatniego wystawienia podobnej recepty minęły co najmniej trzy miesiące.

Rozporządzenie sprawiło, że wielu lekarzy zaczęło zgłaszać problemy z wystawianiem recept na wskazane grupy leków. Ale kłopoty dotyczyły również medykamentów zawierających substancję tramadol - silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów (np. Doreta, Tramal czy Poltram Combo). Ale także krople do oczu zawierające tropicamidum (używane w okulistyce).

Ministerstwo Zdrowia twierdziło, że system weryfikacji liczby przepisanych i zrealizowanych recept przez lekarza przy wykorzystaniu danych zawartych w Internetowym Koncie Pacjenta działał poprawnie. Podkreślano, że proces weryfikacji nie jest nowym działaniem i jest wykorzystywany przez lekarzy. Odsyłano ich do poradników mających ułatwić zrozumienie wprowadzonych obostrzeń.

W telewizji TVN lekarz Piotr Pisula powiedział, że nie udało mu się wystawić recepty na leki z grup psychotropowych i przeciwbólowych. Zanegował to ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski ujawniając, że lekarz wystawił na siebie receptę na lek ze wskazanych grup i powodując lawinę komentarzy o możliwym złamaniu przepisów o ochronie danych osobowych. Afera doprowadziła ostatecznie do dymisji Niedzielskiego.

Zdaniem ekspertów ograniczenia w preskrypcji leków z tramadolem były bezprawne.

- Nie ma podstaw do stosowania nowych zasad wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia wobec tramadolu - mówiła na łamach Rynku Zdrowia Edyta Wasilewska, adwokat, doktor nauk prawnych oraz członek Komisji ds. Zdarzeń Medycznych. Tej substancji czynnej nie było bowiem w grupach, które wymienia rozporządzenie.

Prawniczka krytykowała wówczas wyjaśnienia resortu zdrowia, jakoby ograniczenie tramadolu znajdowało podstawę w art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Stanowi on, że lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po jej uprzednim zbadaniu, albo bez zbadania, w ramach kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Na ten przepis powoływał się również Adam Niedzielski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Trzy instytucje, dwa znikające dokumenty i jedna z ostatnich decyzji Adama Niedzielskiego



W jaki sposób leki zawierające tramadol i tropicamidum znalazły się zatem na liście objętej ograniczeniami? Prześledziliśmy to.

Edyta Janczewska-Zreda, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Farmaceutycznego mówi nam, że pod koniec lipca Ministerstwo Zdrowia poprosiło Departament Nadzoru GIF o "przypisanie konkretnych pozycji lekowych do przekazanej listy substancji czynnych, które zostały zidentyfikowane jako najpopularniejsze substancje z receptomatów". W odpowiedzi GIF przesłał do MZ zestawienie identyfikatorów produktów leczniczych dla tych wspomnianych substancji czynnych.

Rzecznik prasowy GIF przyznaje wprost, że tramadol nie jest środkiem odurzającym ani substancją psychotropową, więc nie obowiązywały go ograniczenia, wynikające z rozporządzenia MZ.

W praktyce jednak - 2 sierpnia przepisy rozporządzenia objęły także leki z tramadolem i tropicamidum. Piotr Olewiński, rzecznik prasowy Centrum e-Zdrowia argumentował nam wówczas, że leki z tymi substancjami znajdują się w pliku zawartym na rządowej stronie internetowej opisanym: "lista-produktow-ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii". Obok tego znajdował się również dokument "Lista Surowcow Farmaceutycznych", zawierająca listę firm obracających konopiami.

Rzecz w tym, że niedługo potem plik nieoczekiwanie zniknął z tejże witryny. 10 sierpnia zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o powody ukrycia dokumentu. Przedstawiciele biura prasowego MZ odpowiedzieli nam kuriozalnie, że "lista nie została ukryta", bo "zaktualizowana lista zostanie umieszczona ponownie na stronach CeZ 14 sierpnia 2023 r.". Mówiąc wprost: MZ twierdzi, że dokumentu nie ukryto, pomimo tego, że przez kilka dni nie był on nigdzie dostępny.

Od resortu zdrowia usłyszeliśmy też, że leki z grupy opioidów zostały ujęte na priorytetowej liście produktów, co do których prawdopodobieństwo nadużywania zaufania lekarzy (odnotowywane wizyty u licznych specjalistów lub liczne recepty od jednego specjalisty) jest najwyższe. Początkowo też wspomniane leki zostały przypisane do grupy, której dotyczy przywoływane rozporządzenie, ale finalnie zostały usunięte z listy.

Plik listujący produkty objęte ograniczeniami faktycznie powrócił na stronę CeZ. Tym razem jednak uszczuplony został aż o 151 pozycji. Z kolei plik z listą producentów surowców farmaceutycznych już się nie pojawił.

Od wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego dowiedzieliśmy się, że 7 sierpnia decyzję o zdjęciu ograniczeń na leki zawierające tramadol i tropicamidum podjął... Adam Niedzielski. Mogła to być jedna z ostatnich jeżeli nie ostatnia decyzja, podjęta przez urzędującego jeszcze ministra zdrowia. Czy miało to na celu ustrzeżenie się przed dymisją? Tego nie wiemy.

- 8 sierpnia dostaliśmy informację od CeZ, że ograniczenia na wspomniane grupy leków zostaną zdjęte. To dość kuriozalne, że bezprawna blokada tych medykamentów przez byłego już ministra zdrowia uruchomiła ciąg zdarzeń prowadzący do jego dymisji - komentuje Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

