Zasiłek, praca i L4 na kwarantannie 2022. Rzecznik ZUS odpowiada na najważniejsze pytania

Kwarantanna 2022. Zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy i praca zdalna. Najważniejsze zasady w lutym 2022 roku

Czy trzeba o kwarantannie powiadomić pracodawcę? Nie. - Pracodawca i ZUS mają automatycznie informację o tym, że nie możemy pracować - mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik regionalny ZUS na Dolnym Śląsku

Co z zasiłkiem chorobowym na kwarantannie? - Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do zasiłku z tytułu choroby w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia - wyjaśnia rzeczniczka

Odpowiada również na pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego, kwarantanny dzieci oraz pracy zdalnej na kwarantannie

- Informacja o objęciu izolacją lub kwarantanną jest widoczna zarówno na portalu e-Pacjent jak i platformie PUE ZUS, zatem zarówno pracodawca (płatnik składek za osobę, która podlega izolacji) jak i ZUS mają automatycznie informację o tym, że ktoś nie może pracować - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Dolnośląskiego.

Izolacja, kwarantanna a zasiłek chorobowy

Jak mówi, osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do zasiłku z tytułu choroby. Podstawą do wypłacenia świadczenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego, która jest widoczna od razu w momencie objęcia pracownika kwarantanną.

- Dotyczy to jednak tylko osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, które dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowe, a np. dla osób samozatrudnionych - dobrowolne. Jeżeli ktoś nie odprowadza składek na tzw. „chorobowe” - nie ma prawa do zasiłku . Wynika to z faktu, że zasiłek ten jest płacony z funduszu chorobowego - podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

Zaznacza, że za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wynosi on, tak jak „standardowe” chorobowe, 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Zasiłek na kwarantannie i w izolacji. Co trzeba zrobić?

Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

- Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza - podkreśla Kowalska-Matis.

W przypadku, gdy ktoś podejmie decyzje o tym, że ze względu na złe samopoczucie nie idzie do pracy i nie dostanie zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Dodatkowo, jak czytamy na stronach rządowych, ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (pozytywny wynik testu), z którym nie skontaktowała się Państwowa Inspekcja Sanitarna, powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Zasiłek opiekuńczy 2022 i kwarantanna dziecka

Jak mówi rzecznik regionalny dolnośląskiego ZUS, rodzic ma z kolei prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka.

Dodaje, że prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

- Obecnie nie przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci do 8 lat dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zawsze jednak w razie zamknięcia placówki opiekuńczej lub kwarantanny dziecka mogą skorzystać z opieki nad dzieckiem, występując o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem przyznawany na tzw. ogólnych zasadach. Zasiłek ten przysługuje na dziecko zdrowe do ukończenia przez nie 8 lat oraz na starsze, do 18 lat, które ma orzeczenie o niepełnosprawności - wskazuje Iwona Kowalska-Matis.

Potrzebne jest oświadczenie rodzica

- Zasiłek opiekuńczy przyznawany na tzw. zasadach ogólnych wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy. Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Tylko rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - informuje Kowalska-Matis.

Dodaje, że zasiłek opiekuńczy przyznawany na tzw. ogólnych zasadach wynosi 60 dni liczonych w roku kalendarzowym.

Kwarantanna. Czy trzeba pracować zdalnie?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Iwona Kowalska-Matis wyjaśnia, że pracownik na obowiązkowej kwarantannie może pracować, ale za zgodą pracodawcy. W takim przypadku przysługuje mu wynagrodzenie za pracę (100 proc.). Jeśli w tym czasie nie może pracować z uwagi na stan zdrowia, przysługuje mu zasiłek chorobowy (80 proc.).

- To oznacza, że pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie, że wyraża zgodę na świadczenie pracy zdalnie w czasie kwarantanny i prosi o wypłatę wynagrodzenia za pracę za ten okres. Nie można jednocześnie pracować i dostawać i zasiłku chorobowego - podkreśla.

- Dodajmy, że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza, bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie - zauważa.

Kwarantanna 2022 i zasiłek chorobowy. Jest wiele wątpliwości

Jak przypomina Iwona Kowalska-Matis praca zdalna w czasie obowiązkowej kwarantanny ciągle budzi wiele wątpliwości. Czy osoba, która czuje się na tyle dobrze, że może pracować, a w wyniku decyzji sanepidu musi odbyć kwarantannę - może pracować zdalnie czy też nie?

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych, czyli wynagrodzenia za okres choroby lub do zasiłku chorobowego. W przypadku kwarantanny zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne.

- Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osoby odbywającej kwarantannę stosuje się zasady ogólne określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego. Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - podkreśla rzecznik regionalny ZUS na Dolnym Śląsku.

"Kto nie bierze chorobowego może pracować zdalnie"

- Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny, a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę, może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Nie można brać chorobowego i pensji równocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze „chorobowego”, może zdalnie pracować - dodaje Kowalska-Matis

Jak przypomina, w ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r., zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny. W takim przypadku jednak pieniądze za czas przebywania na kwarantannie należą się wyłącznie z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz pracodawcy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa do zasiłku chorobowego.









