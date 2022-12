Zakaz reklamy leków w oparciu o promocje i ceny. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

W 2016 roku łotewska inspekcja zdrowia publicznego zakazała rozpowszechniania reklamy promocyjnej sprzedaży produktów leczniczych łotewskiej spółce prowadzącej działalność farmaceutyczną SIA "EUROAPTIEKA"

Inspekcja zrobiła to na podstawie krajowego przepisu zakazującego reklamowania produktów leczniczych w oparciu o ceny, oferty promocyjne lub sprzedaż wiązaną produktów leczniczych i innych produktów

Z kolei spółka farmaceutyczna wniosła do łotewskiego Trybunału Konstytucyjnego skargę o stwierdzenie nieważności, kwestionując legalność tego przepisu krajowego – czytamy w komunikacie

Ostatecznie sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – zadano wówczas pytanie, jak należy interpretować pojęcie "reklamy produktów leczniczych"

W wyroku Trybunał w składzie Wielkiej Izby stwierdził przede wszystkim, że pojęcie "reklamy produktów leczniczych" obejmuje dowolną formę bezpośredniej informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania ukierunkowanych na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji określonego produktu leczniczego lub nieokreślonych produktów leczniczych – czytamy

Zapadł wyrok Trybunału

Jak wynika z komunikatu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, treści reklamowe produktów leczniczych oparte o ceny, oferty promocyjne lub sprzedaż wiązanej produktów leczniczych i innych produktów, zachęcają do nieracjonalnego stosowania produktów leczniczych i powinny być zakazane przez państwa członkowskie.

Dyrektywa 2001/83 harmonizuje przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych, poddając taką reklamę warunkom, ograniczeniom i zakazom w celu ochrony zdrowia publicznego – podano.

Tłem wydarzeń jest SIA "EUROAPTIEKA" i jej skarga. To łotewska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność farmaceutyczną.

Jednak w 2020 roku "EUROAPTIEKA" wniosła do łotewskiego Trybunału Konstytucyjnego skargę o stwierdzenie nieważności, kwestionując legalność tego przepisu krajowego w świetle dyrektywy 2001/83.

W następnej kolejności sąd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o to, jak należy interpretować pojęcie "reklamy produktów leczniczych" w rozumieniu wspomnianej dyrektywy. Zapytano także, czy obejmuje ono także reklamę nieokreślonych produktów leczniczych, tj. reklamę odnoszącą się do produktów leczniczych w ogóle lub do grupy niezidentyfikowanych produktów leczniczych.

- W wyroku Trybunał w składzie Wielkiej Izby 22 grudnia stwierdził przede wszystkim, że pojęcie „reklamy produktów leczniczych” obejmuje dowolną formę bezpośredniej informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania ukierunkowanych na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji określonego produktu leczniczego lub nieokreślonych produktów leczniczych – czytamy.

Tym samym wskazane pojęcie zostało w dyrektywie 2001/83 zdefiniowane w szeroki sposób jako "dowolna forma" bezpośredniej informacji, działalności agitacyjnej czy motywowania.

Reklama produktów bez recepty wpływa na wybór konsumentów

W niniejszej sprawie Trybunał uznał, że rozpowszechnianie informacji zachęcających do zakupu produktów leczniczych, uzasadniając potrzebę takiego zakupu ceną, ogłaszając ofertę promocyjną lub wskazując, że wspomniane produkty lecznicze są sprzedawane w pakiecie z innymi produktami leczniczymi lub wyrobami, takie jak zakazane przez zaskarżony przed sądem krajowym przepis krajowy, ma cel promocyjny. Zdaniem Trybunału, to rozpowszechnianie informacji jest w konsekwencji objęte pojęciem „reklamy produktów leczniczych”, nawet jeśli informacje te dotyczą nieokreślonych produktów leczniczych – cbrzmi komunikat ETS.

Trybunał zauważył także, że reklama produktów leczniczych wydawanych bez recepty i nierefundowanych, których dotyczy przepis krajowy, jest co do zasady dozwolona bez dyrektywę, ale państwa członkowskie są zobowiązane "w celu zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia publicznego, do zakazania wszelkich treści reklamowych, które mogłyby zachęcać do nieracjonalnego stosowania takich produktów leczniczych".

Z wyroku Trybunału wynika także, że reklama cenowa może skłaniać konsumentów do zakupu i konsumpcji leków na podstawie kryterium ekonomicznego bez obiektywnej oceny opartej na właściwościach terapeutycznych produktów leczniczych. W konsekwencji reklama tego typu zachęca do "nieracjonalnego i nadmiernego stosowania produktów leczniczych niewymagających recepty i nierefundowanych".

W związku z powyższym w konsekwencji rozpatrywany przed sądem krajowym przepis krajowy zakazujący rozpowszechniania takich treści reklamowych jest zgodny z dyrektywą 2001/83.

