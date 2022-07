Wyrok za powołanie się na „klauzulę sumienia” uchylony. Farmaceutka odmówiła sprzedaży tabletki EllaOne

Jak podaje portal mgr.farm, Okręgowy Sąd Aptekarski w Krakowie ukarał naganą farmaceutkę

Kobieta miała odmówić sprzedaży tabletki EllaOne. Powołała się przy tym na klauzulę sumienia

Obroną aptekarki zajął się instytut Ordo Iuris. Finalnie orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego I instancji zostało uchylone przez Naczelny Sąd Aptekarski

Wyrok za powołanie się na „klauzulę sumienia” uchylony

Odmowa sprzedaży dotyczyła środka, na który została prawidłowo wystawiona recepta. Portal mgr.farm podaje, powołując się na Gazetę Wyborczą, że kobieta motywowała odmowę tym, że - jak czytamy w komunikacie - "środek ten może stanowić zagrożenie dla nienarodzonego dziecka".

Jak wskazują prawnicy, do rozpoznania sprawy przez Okręgowy Sad Aptekarski w Krakowie i nałożenia kary na aptekarkę doszło pod nieobecność samej obwinionej.

– Nieobecność ta została usprawiedliwiona przez kobietę. Sąd I instancji przy orzekaniu o winie farmaceutki oparł się wyłącznie na materiale dowodowym zgromadzonym przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w toku postępowania wyjaśniającego. Obwiniona nie miała szansy złożenia wyjaśnień we własnej sprawie, co w konsekwencji uniemożliwiło jej faktyczną możliwość skorzystania z prawa do obrony, choćby w podstawowym zakresie. W związku z tym, zachodziła konieczność (przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia) uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji w celu rzetelnego przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz umożliwienia obwinionej skorzystania z prawa do obrony w toku postępowania – informuje Ordo Iuris, cytowane przez mgr.farm.

Ukaranie za odmowę sprzedaży sprzeczne z konstytucyjną wolnością sumienia

Portal dodaje, że również Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej również wniósł o uchylenie orzeczenia zaskarżonego przez farmaceutkę i uznał za zasadne argumenty podniesione przez obwinioną w odwołaniu. Dotyczyły one konieczności zapewnienia możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony.

Teraz sprawa ma być rozpatrzona ponownie. Obroną farmaceutki zajmą się prawnicy Ordo Iuris. Instytut podaje, że "ukaranie farmaceuty za odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych jest sprzeczne z zagwarantowaną konstytucyjnie wolnością sumienia". Odwołują się do odpowiednich zapisów w Konstytucji RP, zgodnie z którymi "każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii".

– Możliwość zgłoszenia sprzeciwu sumienia przez pracownika apteki wynika z przepisów o randze konstytucyjnej i nie wymaga ustawowego potwierdzenia, co jednoznacznie stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Prawo do odmowy wykonania czynności sprzecznej z własnym sumieniem przysługuje każdemu człowiekowi jako jedno z podstawowych praw człowieka. Nie można wolności sumienia traktować jako przywilej arbitralnie przyznany jakiejś grupie – zaznaczyła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris, cytowana w informacji mgr.farm.