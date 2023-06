Wchodzą ważne zmiany w rejestracji do przychodni i szpitala. Nowe przepisy od lipca

Od 14 lipca aplikacja trzecim obok dowodu i paszportu dokumentem tożsamości

- Dobra wiadomość od Krzysztof Szczucki (Prezes Rządowego Centrum Legislacji - przyp. red.) - ustawa o mObywatelu będzie ogłoszona za tydzień. Od 14 lipca aplikacja będzie trzecim obok dowodu i paszportu dokumentem tożsamości - napisał w czwartek na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda ustawę o aplikacji mObywatel podpisał 14 czerwca. Ma ona na celu m.in. "wprowadzenie podstaw do wykorzystywania i uznawania dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel, w życiu codziennym, co najmniej tak powszechnie, jak to ma dziś miejsce w przypadku tradycyjnych dokumentów nieelektronicznych – w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel (dokument mObywatel), stanowiącego dokument tożsamości, który ma służyć jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego".

Podstawowym obsługiwanym przy użyciu aplikacji będzie "dokument mObywatel" - wydawany automatycznie na pięć lat jej użytkownikowi i zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Na jego podstawie będzie można stwierdzić tożsamość osoby.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.

mDowód w urzędach, bankach czy przychodniach

Dodajmy, że mDowód, czyli nowy, cyfrowy dokument tożsamości, ma być powszechnie uznawany, np. w urzędach, bankach czy przychodniach oraz we wszystkich miejscach, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości.

W 2017 roku aplikacja mObywatel została po raz pierwszy udostępniona początkowo jako usługa mTożsamość. Wówczas usługa ta pozwalała na posługiwanie się dokumentem zawierającym dane użytkownika pobrane z rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych, które m.in. odpowiadały danym, jakie zawierał wydany użytkownikowi dowód osobisty.

Aplikacja jest stale modyfikowana poprzez rozwijanie oraz rozbudowywanie o kolejne usługi. Aktualnie zaś zawiera usługi takie jak:

mObywatel,

mPojazd,

mPrawo Jazdy i Punkty Karne,

mLegitymacja szkolna,

mLegitymacja studencka,

Małopolska Karta Aglomeracyjna,

Bilkom – bilety kolejowe,

eRecepta,

Karta Dużej Rodziny (mKDR),

Unijny Certyfikat Covid,

Polak za granicą,

Koronawirus: informacje i zalecenia (usługa zawieszona),

Legitymacja UUT (UUT – ulgowe usługi transportowe),

Diia.pl (mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy),

Naruszenia środowiskowe,

Złóż wniosek,

Legitymacja emeryta-rencisty,

Legitymacja adwokacka,

Legitymacja poselska.

