Szykują się ważne zmiany dla pacjentów dotyczące recept. Wpisano je do projektowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ministerstwo Zdrowia chce, aby z recept zniknęła adnotacja "nie zamieniać", którą mógł na druku umieścić lekarz

Wątpliwości co do proponowanego rozwiązania zgłasza prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Ważne zmiany na receptach. Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację przepisów

Pod koniec 2021 roku do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia zakłada zmiany w kilkudziesięciu ustawach.

Poprawki dotyczą m.in. ustaw o zawodzie lekarza, pielęgniarki i położnej, zmienią się również przepisy dotyczące ratowników medycznych, szpitali czy Funduszu Medycznego. Są tu jednak również bardzo ważne zmiany dla pacjentów.

Chodzi o poprawki do ustawy Prawo Farmaceutyczne, a konkretnie o zmiany dotyczące recept.

- Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, można dodatkowo zamieścić polecenie pilnej realizacji recepty przez zamieszczenie adnotacji „cito” lub innej równoważnej” - to treść zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia poprawki.

To oznacza, że lekarz nie będzie mógł napisać na recepcie adnotacji "nie zamieniać", co obligowało pracownika apteki do wydania pacjentowi wyłącznie wskazanego na recepcie leku.

Prezydium NRL zgłasza wątpliwości

Wątpliwości co do proponowanej przez resort poprawki zgłasza Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne: wątpliwości budzi przewidziana w art. 7 pkt 2 zmiana przepisu art. 96a ust. 1d Prawa farmaceutycznego uniemożliwiająca wystawienie recepty z adnotacją o braku możliwości zmiany leku wskazanego na recepcie - przekazała NRL w obszernym stanowisku, w którym ocenia pozostałe proponowane w projekcie ustawy zmiany.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.